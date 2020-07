Bili mě tolikrát, že to neumím spočítat. Japonské děti jsou dle HRW při sportu týrány

Organizace Human Rights Watch (HRW) dohlížející na dodržování lidských práv uvedla, že dětští sportovci v Japonsku jsou při tréninku často oběťmi psychického a fyzického týrání, jež někdy přerůstá v sexuální zneužívání. HRW ve své zprávě dokumentuje zkušenosti více než 800 sportovců z 50 odvětví.

Lidskoprávní organizace dnes zveřejnila dokument s názvem "Byl jsem bit tolikrát, že už to ani nedokážu spočítat". Na 67 stránkách se HRW zabývá historií fyzických trestů v japonském sportu a často se opírá o svědectví z první ruky.

"Mezi týráním, které máme zdokumentováno, je bití, fackování, kopání nebo údery nějakým předmětem a nadměrné nebo nedostatečné množství jídla a vody," uvedla na tiskové konferenci Minky Wordenová z HRW.

V roce 2013 Japonský olympijský výbor (JOC) slíbil, že podnikne kroky k vymýcení násilí v národních sportovních federacích. Interní průzkum ukázal, že více než deset procent sportovců bylo oběťmi šikany či obtěžování. JOC také na čas omezil financování judistické federace, poté co vyplynulo na povrch, že trenéři fyzicky týrali sportovkyně.

HRW nicméně tvrdí, že k velkému pokroku nedošlo, a vyzvalo JOC a Japonskou sportovní radu, aby využily blížící se olympijské hry v Tokiu jako spouštěč změn. Podle organizace je týrání dětských sportovců celosvětovým problémem. "Human Rights Watch vyzývá Japonsko k tomu, aby podniklo rozhodující činy a stalo se vůdčí silou v boji s touto globální krizí," uvedla Wordenová.

Zpráva HRW se opírá o rozhovory s více než padesáti současnými či bývalými sportovci, o online průzkum s 757 reakcemi a výsledky schůzek s představiteli osmi japonských sportovních organizací.

Z 381 účastníků průzkumu, kteří jsou mladší 24 let, zažilo násilí při sportu 19 procent. "Trenér mi řekl, že do běhu nedávám maximum, takže si náš všechny svolal a přede všemi mě uhodil do tváře. Začala mi téct krev, to mu ale nezabránilo v tom, aby pokračoval v bití," cituje zpráva jednoho ze současných profesionálních sportovců vystupujícího pod pseudonymem Daiki A.

Osmnáct procent respondentů přiznalo z dětství ve sportu zkušenost se slovními urážkami a pět procent zažilo sexuální zneužívání či obtěžování.

Organizace HRW zveřejnila svou zprávu v týdnu, kdy měly podle původního programu začít OH v Tokiu. Kvůli pandemii koronaviru však byly odloženy na léto roku 2021. Japonský olympijský výbor se na dotaz agentury Reuters k dokumentu nevyjádřil.