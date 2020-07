Golf má nového krále. Španěl dobyl trůn, přestože pohnul míčkem a dostal trest

Španělský golfista Jon Rahm vyhrál prestižní turnaj Memorial v americkém Dublinu a je novou světovou jedničkou.

Po zisku čtvrtého titulu na PGA Tour vystřídal pětadvacetiletý Rahm v čele žebříčku Roryho McIlroye ze Severního Irska.

Dosud jediným španělským hráčem na golfovém trůnu byl legendární Seve Ballesteros. Rahm jej v neděli napodobil.

Do posledního kola vstupoval s náskokem čtyř úderů a po první devítce jej zdvojnásobil, nakonec vyhrál o tři rány před Ryanem Palmerem.

"Nevím, co říct, ale tohle byl můj cíl od třinácti čtrnácti let," řekl Rahm. V posledním kole ustál tlak, nevlídné počasí i dvě trestné rány, které obdržel na šestnáctce po chip inu za to, že pohnul míčkem a nevrátil ho do původní polohy.

"Pohnul se, trest přijímám. Musel jsem pak bojovat až do konce," dodal Rahm, jenž turnaj zakončil se skóre -9. Spolu se skleněnou trofejí od legendárního Jacka Nicklause převzal také prémii 1,67 milionu dolarů (39 milionů korun).

Dosavadní lídr žebříčku McIlory se dělil o 32. místo, za Rahmem zaostal o třináct ran. Pětinásobný vítěz turnaje Američan Tiger Woods při prvním startu po koronavirové pauze skončil čtyřicátý.

"Odehrál jsem čtyři kola, to je dobré," připomněl čtyřiačtyřicetiletý Woods skutečnost, že místo útoku na rekordní 83. triumf na PGA Tour málem neprošel v Dublinu cutem.

Golfový turnaj The Memorial Tournament série PGA Tour v Dublinu v USA (dotace 9,3 mil. dolarů, par 72):

1. Rahm (Šp.) 279 (69+67+68+75), 2. Palmer (USA) 282 (67+68+73+74), 3. Fitzpatrick 283 (75+66+74+68), 4. Wallace (oba Angl.) 284 (72+70+70+72) a Day (Austr.) 284 (73+66+72+73), 6. Hughes (Kan.) 285 (74+66+73+72) a Norlander (Švéd.) 285 (74+66+71+74).

Golfový žebříček k 20. červenci (v závorce předchozí umístění):

1. (2.) Rahm (Šp.) 9,10, 2. (1.) McIlroy (Sev. Ir.) 8,48, 3. (3.) Thomas 7,51, 4. (4.) D. Johnson 7,18, 5. (5.) Simpson 6,87, 6. (6.) Koepka 6,43, 7. (7.) DeChambeau 6,14, 8. (8.) Reed (všichni USA) 5,96, 9. (9.) Scott (Austr.) 5,75, 10. (10.) Cantlay (USA) 5,67, …535. (599.) Lieser (ČR) 0,27.

Finanční žebříček sezony (v dolarech): 1. Thomas 5,386.402, 2. DeChambeau 4,498.205, 3. Simpson 4,241.175, 4. Im Song-če (Korea) 4,092.230, 5. McIlroy 4,091.710, 6. Reed 3,785.983, 7. Rahm 3,685.112, 8. Hatton (Angl.) 3,179.379, 9. Schauffele 3,147.473, 10. Morikawa (oba USA) 3,057.888.