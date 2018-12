Basketbalistky USK deklasovaly Villeneuve a podruhé daly stovku

před 23 minutami

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vyhrály v Evropské lize 101:62 na hřišti Villeneuve a podruhé v elitní evropské soutěži pokořily hranici sta bodů. Připsaly si už páté vítězství z šesti duelů, čímž se minimálně do čtvrtka dostaly na první místo skupiny, ale dosud neporažený Jekatěrinburg má zápas k dobru.

České mistryně podobně jako v minulém utkání s Castors Braine rozhodly už v první půli, ve které si vytvořily náskok 20 bodů. Tým táhly tradiční opory. Kateřina Elhotová se trefovala z dálky, k tomu přidala sedm asistencí, pod košem se prosazovala Marija Režanová. Alyssa Thomasová byla vidět na obou stranách hřiště, když už v první čtvrtině vybojovala v obraně čtyři zisky a 19 body a deseti doskoky potvrdila pozici nejužitečnější hráčky soutěže.

V útoku se po příchodu do hry chytily i Alena Hanušová a Leticia Romerová. Ta dokonce neminula jedinou střelu a 17 body si vytvořila maximum v Eurolize. Francouzský celek na to už neměl odpověď. Postupně se chytla Američanka Angela Bjorklundová, ale Pražanky nedovolily domácím se vrátit do utkání a udržovaly si náskok, který v závěru naopak ještě navýšily až na 42 bodů.

Necelou minutu před koncem Romerová pokořila stovku, což hráčky USK v Evropské lize zažily teprve podruhé. Dosud se jim to povedlo jen v únoru 2012 na hřišti Gdyně, kde vyhrály 102:66.

Utkání 6. kola skupiny A Evropské ligy basketbalistek:

Villeneuve - ZVVZ USK Praha 62:101 (11:24, 29:49, 51:72)

Nejvíce bodů: Bjorklundová 19, Mendyová 13, Gomisová 12 - Thomasoová 19, Hanušová 18, Romerová 17, Režanová 16, Ayayiová 12, Kateřina Elhotová 10. Fauly: 21:12. Trestné hody: 11/6 - 10/5. Trojky: 10:12. Doskoky: 27:42.

Utkání 8. kola skupiny B basketbalové Ligy mistrů:

Nanterre - Opava 110:64 (33:11, 60:24, 84:40)

Nejvíce bodů: Waters 19, Konaté 15, Invernizzi a Treadwell po 13 - Kvapil 15, Bujnoch 14, Klečka 11. Fauly: 18:21. Trestné hody: 16/13 - 18/10. Trojky: 15:4. Doskoky: 41:35.