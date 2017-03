Video: Basketbalistky Kralup a Sparty si dávaly vlastní koše. Teď byly ze soutěže vyloučeny

před 1 hodinou

Podívejte se, jak si basketbalistky Kralup a Sparty dávaly vlastní koše.

Pokud verdikt potvrdí odvolací komise, oba celky začnou příští sezonu o soutěž níže.

Praha - Basketbalistky Kralup nad Vltavou a Sparty byly po utkání, v němž si záměrně dávaly vlastní koše, vyloučeny z první ligy, která je druhou nejvyšší soutěží. Hráčky obou týmů ve vzájemném zápase posledního kola základní části útočily na vlastní koš s cílem nevyhrát. Basketbalová federace očekává, že se kluby odvolají. Pokud verdikt potvrdí odvolací komise, oba celky začnou příští sezonu o soutěž níže.

"Disciplinární komise dále zastavila výkon funkce oběma trenérům na dobu dvou měsíců nepodmíněně. A hráčky, které se účastnily neetického jednání, potrestala zákazem činnosti na jedno utkání nepodmíněně," uvedl generální sekretář ČBF Michal Konečný v tiskové zprávě.

"Pro Českou basketbalovou federaci je to nešťastná událost. Je to typické porušení našich stanov, kdy k dosažení výsledku nebylo použito jednání fair play. Je potřeba tyto věci rázně pozastavit, aby se již v budoucnu neopakovaly," doplnil Konečný.

Kralupy nakonec vyhrály 63:62, o čemž rozhodl vlastní koš Sparty, a při stejné bilanci skončily na pátém místě tabulky za Spartou vinou horších vzájemných zápasů. Kralupy frašku vysvětlovaly tím, že chtěly zápas dovést do prodloužení, kde by mohly zabojovat o výhru o devět bodů, která by je posunula na čtvrtou příčku. Sparta se odmítá k zápasu vyjádřit, dokud nepadne konečné rozhodnutí.

Shodou okolností se oba týmy mají potkat v play-off. Protože se kluby chystají odvolat, série by měla 11. března začít, dokud odvolání nebude projednáno. Pokud bude verdikt potvrzen, oba celky v příštím ročníku nastoupí do druhé ligy. Zároveň se jejich čtvrtfinálová série skrečuje a tým, který by na ně narazil v semifinále, bude mít volný los a postoupí přímo do finále a do baráže o postup do nejvyšší soutěže.

Inkriminovaný zápas se hrál 26. února v Kralupech. Za stavu 61:60 si domácí hráčky daly minutu před koncem úmyslný vlastní koš. Následně oba týmy rezignovaly na snahu o vítězství a útočily na vlastní koše. Úmyslně soupeře faulovaly, trestné hody však hráčky záměrně neproměňovaly.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články