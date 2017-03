Na gumové podlaze se basketbalisté na vozíku nadřeli. V Budapešti se uskutečnilo české derby

před 35 minutami

Pátým kolem pokračoval o víkendu Středoevropský pohár. V hlavním městě Maďarska se střetly oba české týmy, polský Konin a domácí reprezentace. Šlo o poslední utkání základní části letošního ročníku. Na jejím konci mají oba české týmy shodný počet bodů na třetím a čtvrtém místě. První místo obsadil tým z Kielce před Koninem.

Budapešť - Debakly i těsné výsledky nabídlo poslední kolo Středoevropského poháru basketbalistů na vozíku, do kterého zasáhly oba české celky.

Příprava před Euroligou

Hned první střetnutí přineslo vyrovnané utkání mezi Pardubicemi a jejich konkurentem z Konina. Duel nakonec vyzněl lépe pro polský celek v poměru 70:64. "Prohra o šest bodů samozřejmě trochu mrzí, ale nic hrozného se pro nás neděje. Do poločasu jsme měli pocit, že bychom to mohli dovést do vítězného konce, ale oni pak přitvrdili a nás to zaskočilo," sdělil hrající trenér Jaroslav Menc.

V dalším utkání si pak basketbalisté poradili s domácím Maďarskem, které ale sklidilo negativní kritiku za zázemí. Utkání se totiž uskutečnila na gumovém povrchu, který není pro basketbal na vozíku ideální. Na to si stěžoval i polský trenér.

"Gumový povrch je měkčí a odpor výrazně větší než na palubovce. Snad nám to ale teď pojede lépe," smál se po návratu Jaroslav Menc, jehož tým v pátek čeká premiéra v Eurolize. Již v 11.15 totiž Kampus v Brně hostí úvodní utkání mezi Pardubicemi a bosenským týmem KIK Zmaj Gradačac. Do Brna odcestuje i Tomáš Nevěčný, který ze zdravotních důvodů vynechal cestu do Maďarska.

Všichni se na Euroligu, která potrvá do neděle, těší. Pardubice touží po postupu ze skupiny, ale stejný cíl mají i soupeři z Anglie, Rakouska, Polska nebo již zmíněné Bosny a Hercegoviny.

Oslabené Brno bojovalo

Některé nedostatky maďarského pořádání trápily i kapitána týmu SK HOBIT Brno Pavla Minaříka. "Zápasy kazil výkon maďarského stolku. Nedala se sledovat časomíra ani skóre zápasu, což bylo hodně nepříjemné. Stejně jako povrch, který způsobil, že se na jednom zápasu nadřete jako na dvou," svěřil své roztrpčení.

Výsledky 5.kola: Pardubice - Mustang Konin 64:70 HOBIT Brno - Maďarsko 55:19 Maďarsko - WBS Pardubice 35:75 HOBIT Brno - Mustang Konin 40:41 Maďarsko - Mustang Konin 30:75 Pardubice - HOBIT Brno 66:47

Brněnský celek si nakonec odváží výhru nad Maďarskem 55:19. "Na začátku jsme se trochu trápili, ale pak to bylo v naší režii. Mohli jsme ale vyzkoušet více herních situací, což je škoda. Velmi mě nicméně potěšil náš výkon proti polskému týmu, který nás asi podcenil. Vedli jsme i o deset bodů, což soupeř v závěru stáhnul na remízový stav. V prodloužení se pak projevila fyzická vyčerpanost a fakt, že nás bylo pouze sedm, což znamená omezený počet variant a střídání oproti soupeři," shrnul Minařík. Zápas nakonec skončil těsně 40:41.

České derby na závěr vyznělo lépe pro favorita z Pardubic. "První polovina byla vyrovnaná, druhou rozhodl mimo jiné velký počet košů z protiútoků," uvedl Pavel Minařík. WBS Pardubice nakonec zvítězily poměrem 75:35.

Pořadí Středoevropského poháru 2016/17 po základní části: KS PACTUM Scyzory Kielce - 22b. KSS Mustang Konin - 20b. WBS Pardubice - 18b. SK HOBIT Brno - 18b. Maďarsko - 12b.

autor: Jakub Bartoš | před 35 minutami

Související články