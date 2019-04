Basketbalisté Golden State a Bostonu začali 2. kolo play off NBA vítězně

před 1 hodinou

Šampioni posledních dvou ročníků basketbalové NBA Golden State Warriors vstoupili do druhého kola play off vítězně. Na domácí palubovce zdolali v repríze loňského finále Západní konference Houston 104:100. Boston na úvod semifinále Východní konference zvítězil v hale nejlepšího týmu základní části Milwaukee 112:90.

Hvězdy obou vítězných týmů Kevin Durant a James Harden dali shodně 35 bodů. Durant v sestavě obhájců titulu popáté za sebou překonal hranici 30 bodů a díky tomu v historické tabulce střelců v play off poskočil na 12. místo před Larryho Birda.

"Pokud hraje jako třeba dneska, nemyslím si, že se mu v NBA někdo může rovnat. Možná jen celý svět by ho dokázal zastavit," řekl v rozhovoru se zámořskými novináři Draymond Green na adresu Duranta. "V minulosti tady už takový hráč byl, nepamatuju si jeho příjmení, ale byl to Michael," žertoval kouč Warriors Steve Kerr, který měl pochopitelně na mysli svého někdejšího spoluhráče z Chicaga Michaela Jordana.

Ve vyrovnaném utkání nikdo nevedl dvouciferným rozdílem. Stephen Curry (autor 18 bodů) necelých 25 sekund před koncem proměnil třetí trojku v utkání z deseti pokusů a poslal domácí tým do pětibodového vedení. Harden za další tři sekundy po oddechovém čase smečí snížil.

Durant následně v útoku ztratil pošesté v zápase míč. Po Hardenově nepřesné trojce 10 sekund před sirénou sice Houston doskočil míč, ale kvůli vyšlápnutí Erica Gordona (27 bodů) mimo hřiště o něj zase přišel. A na palubovce vzplály emoce. Rockets se dožadovali odpískání faulu na nejlepšího střelce základní části Hardena. Chris Paul, který do té doby dal 17 bodů, v rozčilení strčil do rozhodčího a byl vyloučen. "Nevím za co. Nikdo mi to nevysvětlil, jen mi dali technickou," uvedl.

Vítězové základní části z Milwaukee začali čtvrtfinále play off porážkou před svými fanoušky. Boston na palubovce Bucks zvítězil 112:90. Kyrie Irving se v dresu hostů blýskl 27 body. Jedenácti asistencemi si vyrovnal osobní maximum v play off. Al Horford přispěl 20 body a 11 doskoky. Domácí Janis Adetokunbo se trápil, proměnil sedm z 21 střel z pole a měl 22 bodů. Khris Middleton si připsal 16 bodů, 10 doskoků a šest asistencí.

"Soustředili jsme se na to, aby měl Janis každé zakončení co možná nejobtížnější. Myslím, že se nám to povedlo," uvedl Horford. "Jedna z nejhorších porážek v životě. Nejen v sezoně. Navíc doma," mrzelo Adetokunba po první letošní prohře v play off.

2. kolo play off NBA:

Východní konference - 1. zápas:

Milwaukee - Boston 90:112.

Západní konference - 1. zápas:

Golden State - Houston 104:100.