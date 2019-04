Denver vydřel v NBA postup, Toronto začalo druhé kolo vítězně

před 1 hodinou

Basketbalisté Denveru jsou posledním čtvrtfinalistou NBA. Postup vybojovali až v sedmém zápase proti San Antoniu, které udolali 90:86. Nyní je čeká Portland. Toronto už naopak odstartovalo čtvrtfinále s Philadelphií a doma zvítězilo 108:95 i díky 45 bodům Kawhiho Leonarda.

Nuggets o postupu rozhodli velmi dobrým nástupem do rozhodujícího zápasu. Za úvodních 12 minut dovolili soupeři pouhých 13 bodů a vybudovali si dvouciferný náskok, který už nepustili ani v dramatické koncovce.

Bryn Forbes sice 52 vteřin před koncem snížil na rozdíl pouhých dvou bodů, ale vzápětí Jamal Murray vrátil svému týmu čtyřbodový náskok, na který už Spurs neměli odpověď. Murray byl s 23 body nejlepším střelcem utkání. Klíčovou postavou ale byl pivot Nikola Jokič, který zaznamenal triple double za 21 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. Zařídil tak Denveru postup do 2. kola play off po deseti letech.

"Je to skvělé. Zaslouží si to všichni a především naši fanoušci. Vynikající pocit. Opravdu nás to baví a jsme výborná parta," řekl Murray. Pro Denver je to teprve třetí vyhraná série z posledních patnácti. Spurs naopak podruhé za sebou vypadli v prvním kole, což se jim stalo poprvé od osmdesátých let. Trenér Gregg Popovich tak bude mít více času na přípravu na zářijové mistrovství světa, kde povede americký výběr i proti České reprezentaci.

Toronto proti Philadelphii potvrdilo roli mírného favorita. Už v první čtvrtině si vytvořilo dvouciferné vedení, které sice ještě Sixers smazali, ale ve třetí čtvrtině už tlaku Raptorů podlehli. Kanadský celek při vedení 68:64 předvedl šňůru 13:0 a zlomil tak odpor Philadelphie. Ta sice měla šest dvouciferných střelců, ale nenašla protizbraň na Leonarda.

Hvězda Toronta si 45 body vytvořila nový osobní rekord v play off. O přepsání maxima o dva body ale Leonard nestál, spíš chtěl šetřit síly na další zápasy. "Vedli jsme o 20 bodů, tak jsem chtěl, aby mě kouč stáhl. Pořád jsem koukal na lavičku," prozradil basketbalista, který proměnil 16 z 23 střel, k tomu přidal 11 doskoků. Stal se tak po Vinci Carterovi teprve druhým hráčem v historii Toronta, který v play off nastřílel přes 40 bodů. Výrazně mu sekundoval Pascal Siakam s 29 body.

Play off NBA:

Východní konference - 2. kolo, 1. zápas:

Toronto - Philadelphia 108:95.

Západní konference - 1. kolo, 7. zápas:

Denver - San Antonio 90:86, konečný stav série 4:3.