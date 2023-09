Slovenská ostuda v Lize mistrů. Nevím, jestli tohle někdo z nás zažil, hlesl trenér

To, co se málokdy vidí i v nejnižších nebo mládežnických soutěžích, předvedli basketbalisté Levic dokonce na prestižní evropské scéně. V pondělním utkání kvalifikace Ligy mistrů proti AEK Larnaka nedal slovenský tým v první čtvrtině ani jeden bod.

Jedna střela, mimo. Druhá střela, taky mimo.

Patrioti nakonec vyslali v úvodní čtvrtině třináct pokusů, obroučkou nepropadl ani jeden.

Při první přestávce svítilo na tabuli skóre 0:20. Kuriozita byla na světě.

"Je až neuvěřitelné, že jsme nedokázali dát žádné body," citoval basketbalistu Levic Martina Bachana slovenský server Sme.sk.

"Nevím, jestli někdo z nás zažil, abychom nedali aspoň z trestného hodu aspoň jeden bod v rámci jedné čtvrtiny," hlesl trenér Michal Madzin. "Těžko to hodnotit," krčil rameny.

Ve druhém dějství se slovenský šampion zvedl, nasázel najednou dokonce 22 bodů a v poločase prohrával 22:45.

Ve třetí čtvrtině kyperský celek polevil, Levice ji vyhrály vysoko 21:8. V závěrečné se přiblížily Larnace dokonce na rozdíl jediného koše, nakonec však v prvním kole kvalifikace padly v tureckém Seriku 66:74 a ze soutěže byly vyřazeny.

"První čtvrtina nás stála zápas," věděl Bachan. "To, že jsme se ještě dokázali do utkání dostat, ukazuje, že soupeř byl hratelný," doplnilo dvoumetrové křídlo.

"Je těžké se z toho hrabat. V dalším průběhu jsme ukázali, že soupeř od nás nebyl daleko, pokud jde o kvalitu. O to víc mě to mrzí, štve a drásá, protože jsme s ním mohli hrát. Musíme si projít, co se stalo v prvních deseti minutách," prohlásil kouč Madzin.

Larnaku, která si ve druhé půli připsala jen třináct bodů, čeká v semifinále kvalifikace Benfica Lisabon, Levice si na podzim zahrají skupinovou fázi Evropského poháru.