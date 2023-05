"Sáhl na mě první." NBA viděla kuriózní roztržku mezi hvězdou a majitelem soupeře

Ke kuriózní roztržce mezi hvězdou Denveru Nikolou Jokičem a majitelem Phoenixu Matem Ishbiou došlo v utkání 2. kola play off basketbalové NBA. Srbský pivot za ni dostal technickou chybu, což znamenalo bod pro soupeře. Jokič verdikt nechápal, Suns i díky němu vyhráli 129:124 a srovnali stav série na 2:2.

Po jednom ze soubojů ve druhé čtvrtině skončil míč mezi diváky sedícími těsně u palubovky. Jokič si pro něj šel, aby mohl rychle rozehrát další útočnou akci, jenže narazil. Jeden z fanoušků mu nechtěl balon vydat, takže se s ním začal přetahovat a přitom ho v následné mele odstrčil loktem.

Rozhodčí mu za to udělili technickou chybu a Phoenix získal bod.

Oním fanouškem byl přitom majitel Suns Mat Ishbia. "Sudí mi řekl, že jsem dal fanouškovi loktem. Ale on na mě sáhl první," hájil se Jokič po utkání.

"Myslel jsem, že nás mají chránit, ale asi jsem se spletl," doplnil hořce.

Vzápětí čelil otázce, jestli ví, kdo byl oním fanouškem. "Jo, vím, kdo to je. Ale je to fanoušek, ne?" odpověděl otázkou.

"Když sedí u hřiště, je to fanoušek. Ať je to, kdo chce, tak je to v tu chvíli fanoušek a nemůže ovlivňovat hru tím, že drží míč," zlobil se Jokič, jenž si v zápase utvořil 53. osobní rekord.

"Sahal na mě. Takže mě nehodlají chránit? Budou chránit fanouška? Nemyslím mě jako osobu. Myslím jako hráče. Mohou dělat cokoliv, jasně, že se o to nestarají. Ale já si myslím, že by měli chránit hráče," pokračoval Jokič ve stížnosti.

Hvězdy Denveru se pak reportéři ptali, jestli byl překvapený, že mu Ishbia míč prostě sám nepodal.

"Když to neudělal, pokoušel jsem se prostě vzít míč. A on ho nepustil. Myslím, že ho měli vyvést, když takhle ovlivňoval zápas," mínil Jokič.

Zato hráč Phoenixu Devon Booker si chování svého zaměstnavatele pochvaloval. "Náš majitel nám zařídil plusový bod," smál se nejlepší střelec play off, jenž v zápase k 36 bodům přidal i 12 asistencí.