Drsná anabáze americké hvězdy v Rusku pokračuje: převezli ji do trestanecké kolonie

Ústavní soud odmítl stížnost Jana Béma, jenž podle pravomocného verdiktu v listopadu 2019 zavraždil v Praze svého známého. Má si za to odpykat 17 let ve vězení. Oběť, osmadvacetiletého Slováka, nejprve škrtil tkaničkou, pak jej hodil do kanálu. Tělo se později našlo v čistírně odpadních vod v Praze 6. Ústavní soudci stížnost označili za zjevně neopodstatněnou, uvádí anonymizované usnesení v databázi soudu.

Bém ve stížnosti poukazoval na údajně jednostranné hodnocení důkazů u pražských soudů. Prý se nepodařilo s dostatečnou jistotou osvětlit příčinu úmrtí muže. Není prý jasné, zda v okamžiku, kdy jej Bém hodil do kanalizační šachty, ještě žil, anebo nikoliv. Podle soudu ale justice věnovala hodnocení důkazů náležitou pozornost a své závěry přesvědčivě odůvodnila.

Podle verdiktu Bém jednal v úmyslu získat majetkový prospěch. "Ze závěrů znaleckého posudku z odvětví psychiatrie a psychologie přitom vyplynulo, že nejednal pod vlivem chorobných příznaků psychotického rázu, jeho spjatost s realitou nebyla chorobně narušena, přičemž trestný čin vraždy byl primárně podmíněn jeho opilostí, v žádném případě však nešlo o zkratkovitou reakci na základě chorobného rozhodnutí," stojí v usnesení.

Bém a jeho známý v roce 2019 popíjeli v baru v Hostivaři. Z podniku se vydali do rychlého občerstvení. Po cestě mladý muž Slováka napadl. Škrtil ho tkaničkou a když upadl do bezvědomí, vzal mu telefon a peněženku s platební kartou. Protože si myslel, že je mrtvý, odtáhl ho ke kanálu. Odklopil víko a muže do něj hodil.