Nováček Krejčí v NBA poprvé skóroval, Satoranský vyšel naprázdno

Basketbalista Vít Krejčí se při druhém startu v NBA zapsal poprvé mezi střelce, proměnil dva trestné hody. Jeho Oklahoma City však podlehla vysoko Houstonu 91:124. Podruhé v sezoně prohrál také Tomáš Satoranský, jenž s New Orleans nestačil na svůj bývalý klub Chicago 112:128. Český rozehrávač odehrál sedm minut a do statistik se zapsal jen dvěma neúspěšnými střeleckými pokusy.

NBA zažila v noci i velký zápis do historie, když rozehrávač Chris Paul pokořil hranici 20 tisíc bodů a stal se prvním hráčem v dějinách soutěže, který nasbíral 20 tisíc bodů a 10 tisíc asistencí.

Šestatřicetiletý Paul celkem v dnešním zápase zaznamenal 23 bodů a 14 asistencí a pomohl Phoenixu k výhře 115:106 na hřišti Los Angeles Lakers. Ti prohráli i druhý domácí zápas nového ročníku.

Phoenix dokonce vedl ve třetí čtvrtině už o 32 bodů, než hvězdný tým Lakers v závěru alespoň snížil. LeBron James měl 25 bodů, Anthony Davis 22 bodů a Carmelo Anthony 16 bodů. Russell Westbrook málem zapsal svůj první triple double dresu Lakers, k 15 bodům a 11 doskokům přidal 9 asistencí.

Triple double naopak předvedl Kevin Durant, který dovedl Brooklyn k první výhře v sezoně 114:109 nad Philadelphií. Durant měl 29 bodů, 15 doskoků a 12 asistencí. Společně se spoluhráčem LaMarcusem Aldridgem táhl i závěrečný obrat v podobě šňůry 16:1, poté co ještě pět minut před koncem Nets prohrávali o 10 bodů. Aldridge dal 23 bodů.

„Moje role dnes byla najíždět do 'bedny' a vytvářet situace. Oni si už asi mysleli, že ubrání vítězství, zatímco my to prostě chtěli otočit,“ řekl Durant.

Také Lonzo Ball z Chicaga zapsal do statistik triple double, proti svému bývalému týmu New Orleans měl 17 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Doplnil tak 32 bodů Zacha LaVinea a 26 bodů DeMara DeRozana. Tato trojice Bulls nedala šanci Pelicans, kteří jasně prohráli. Satoranský za poražené nastoupil v deváté minutě zápasu, ale byl dvakrát zablokován při střelbě a po vystřídání ve druhé čtvrtině už se do hry nevrátil.

„Stále si na sebe zvykáme a tohle je proces budování. Musíme si tím projít společně. Vidím tam ale zápas od zápasu zlepšení. ještě nejsme tam, kde chceme být, ale my se tam dostaneme," řekl trenér New Orleans Willie Green.

To Krejčí nastoupil za Oklahoma City na posledních šest minut zápasu, když spoluhráči prohrávali s Houstonem o 29 bodů. A oproti svému debutu už byl i aktivní v útoku. Nejprve minul střelu za tři body, následně ztratil míč při snaze o přihrávku, ale minutu před koncem unikl po lajně a snažil se zasmečovat, což mu znemožnil faul soupeře. Ten Krejčí potrestal dvěma úspěšnými trestnými hody a završil skóre zápasu. Poté si ještě připsal doskok a další neúspěšnou trojku.

Drama viděli fanoušci ve Washingtonu, kde domácí Wizards porazili Indianu 135:134 po prodloužení, přestože postrádali svou hlavní hvězdu Bradleyho Beala. Zastoupila ho ale letní posila Spencer Dinwiddie 34 body. Vítěznou trojku dal 34 před koncem Davis Bertans. Indianě nestačil ani osobní rekord Mylese Turnera, který poprvé zaznamenal 40 bodů.

NBA:

Boston - Toronto 83:115, Chicago - New Orleans 128:112 (za hosty Satoranský bez zápisu do statistik), Cleveland - Charlotte 112:123, Denver - San Antonio 102:96, Houston - Oklahoma City 124:91 (za hosty Krejčí 2 body a 1 doskok), LA Lakers - Phoenix 105:115, Orlando - New York 96:121, Philadelphia - Brooklyn 109:114, Sacramento - Utah 101:110, Washington - Indiana 135:134 po prodl.