Krejčí se Satoranským pomohli v NBA k výhrám, Lakers jsou bez play off

Oba čeští basketbalisté v NBA přispěli svým týmům k vítězstvím. Tomáš Satoranský se osmi body a sedmi asistencemi podílel na triumfu Washingtonu 132:114 nad Minnesotou, které tak Wizards zřejmě vzali naději na přímý postup do play off. Vít Krejčí pomohl Oklahoma City zvítězit 98:94 nad Portlandem, když nasbíral 11 bodů a tři doskoky.

Velké zklamání prožívají Los Angeles Lakers. Předloňští šampioni podlehli Phoenixu 110:121 a definitivně přišli o naději na účast v předkole play off.

Krejčí hrál tentokrát místo pozice rozehrávače více z křídla a po velkých minutážích odehrál jen 21 minut. Během nich stihl proměnit pět z deseti střel a také získat tři míče. Nejprve se Krejčí prosadil po seběhu, pak třikrát skóroval po individuální akci a přehrání obránce ve hře jeden na jednoho. Poslední koš dal trojkou z rohu hřiště.

Satoranský v Minnesotě bavil diváky. Sám už v první čtvrtině parádně zasmečoval rovnou po nahození míče od Daniho Avdiyi zpoza trojky. Poté třikrát nahrál na smeč spoluhráčům. Na začátku třetí čtvrtiny úspěšnou střelou poslal svůj tým do vedení a nasměroval ho k výhře. Definitivní zlom nastal v poslední čtvrtině, kdy Wizards šňůrou 10:0 získali vedení až o 23 bodů.

"Dnes jsme hráli opravdu dobře. Hezky jsme si půjčovali míč a naší hrou jsme se bavili. Zlepšili jsme si tak chuť po vysoké prohře s Bostonem a dokázali jsme si, že umíme hrát mnohem lépe," řekl Kristaps Porzingis, autor 25 bodů. "Dnes jsme nehráli jako tým, který bojuje o play off. Byli jsme odevzdaní," zlobil se pivot Minnesoty Karl-Anthony Towns.

Minnesota totiž nedokázala využít porážky Denveru se San Antoniem 97:116 a už má jen teoretickou naději, že by se vyhnula předkolu play off. Musí vyhrát oba zbývající zápasy a doufat, že Denver dvakrát prohraje. To je poslední tajenka v tabulkách.

Ve Východní konferenci už je jasno o postupujících do play off a předkola, které si zahrají Charlotte, Atlanta, Brooklyn a Cleveland. Ten ještě mohl udržet naději na přímý postup, ale prohrál překvapivě s Orlandem 115:120 a nevyužil tak zaváhání Chicaga s Milwaukee 106:127. Bulls, za které dal 40 bodů DeMar DeRozan, si i přes prohru udrželi šestou příčku. Spolu s Chicagem si vyřazovací část definitivně zajistilo i Toronto výhrou 118:108 nad Atlantou.

Na Západě si play off zajistil pátý Utah vítězstvím 121:115 nad Memphisem, k čemuž 22 body a 21 doskoky přispěl Rudy Gobert. O šesté místo bude Denver ještě bojovat, protože proti San Antoniu mu nepomohlo ani 41 bodů a 17 doskoků Nikoly Jokiče.

Spurs si výhrou nad Denverem zajistili účast v předkole, vyhráli poosmé z posledních deseti zápasů. V bojích o play off se představí na úkor Lakers. Majitelé 17 titulů v NBA definitivně přišli o naději na posun z 11. příčky poté, co bez LeBrona Jamese podlehli lídrovi soutěže Phoenixu 110:121 a připsali si sedmou porážku za sebou.

Miami je blízko k tomu, aby poprvé za devět let ovládlo tabulku Východní konference. Po výhře 144:115 nad Charlotte mají Heat náskok tří výher na Boston a Milwaukee, kteří by museli vyhrát všechna zbývající utkání a Miami vše prohrát, aby přišlo o první první místo.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Houston 118:105, Chicago - Milwaukee 106:127, Denver - San Antonio 97:116, Indiana - Philadelphia 122:131, Miami - Charlotte 144:115, Minnesota - Washington 114:132 (za hosty Satoranský 8 bodů, 7 asistencí, 2 doskoky), Oklahoma City - Portland 98:94 (za domácí Krejčí 11 bodů, 1 asistence, 3 doskoky), Orlando - Cleveland 120:115, Phoenix - LA Lakers 121:110, Sacramento - New Orleans 109:123, Toronto - Atlanta 118:108, Utah - Memphis 121:115 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x.-Boston 79 49 30 62,0 x-Philadelphia 79 49 30 62,0 3. x-Toronto 79 46 33 58,2 4. x-Brooklyn 79 41 38 51,9 5. New York 79 35 44 44,3

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 79 49 30 62,0 2. x-Chicago 79 45 34 57,0 3. x-Cleveland 80 43 37 53,8 4. Indiana 80 25 55 31,3 5. Detroit 79 23 56 29,1

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 80 52 28 65,0 2. x-Atlanta 79 41 38 51,9 3. x-Charlotte 79 40 39 50,6 4. Washington 79 35 44 44,3 5. Orlando 80 21 59 26,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 79 55 24 69,6 2. x-Dallas 79 49 30 62,0 3. x-New Orleans 79 35 44 44,3 4. x-San Antonio 79 34 45 43,0 5. Houston 80 20 60 25,0

Severozápadní divize:

1. x-Utah 79 47 32 59,5 2. Denver 80 47 33 58,8 3. Minnesota 80 45 35 56,3 4. Portland 79 27 52 34,2 5. Oklahoma City 79 24 55 30,4

Pacifická divize:

1. z-Phoenix 79 63 16 79,7 2. x-Golden State 79 50 29 63,3 3. x-LA Clippers 79 39 40 49,4 4. LA Lakers 79 31 48 39,2 5. Sacramento 80 29 51 36,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.