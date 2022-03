Krejčí dal v NBA devět bodů, Satoranský nebodoval

Oba čeští basketbalisté museli dnes v NBA skousnout porážku. Vít Krejčí při prohře Oklahoma City s Minnesotou 102:132 odehrál 25 minut a měl devět bodů, dva doskoky a asistenci.

Tomáš Satoranský při prohře Washingtonu na hřišti Los Angeles Clippers 109:115 skončil bez bodu, ale během 19 minut na hřišti zaujal svou bojovností a obranou.

Krejčí pokračuje v zajímavých výkonech, když nejprve skóroval po útočném doskoku, poté trefil trojku a poslední koš dal po chytrém uvolnění, kdy zmátl obránce pohybem a následně byl sám pod košem.

Oklahomě to však nepomohlo, jelikož už na začátku druhé půle prohrávala o 30 bodů a blíže jak na 19 bodů se už nedostala. Minnesotu totiž táhl Malik Beasley, který trefil hned 11 trojek a stanovil tak nový rekord týmu.

Celkem tak dal 33 bodů a pomohl Timberwolves k šesté výhře v řadě. Při jedenácté trojce, kterou překonal dosavadní rekord spoluhráče Anthonyho Edwardse, ho nerozhodila ani dobrá obrana Krejčího.

Ještě lepší obranu ukazoval Satoranský, který několikrát ve hře jeden na jednoho ubránil hvězdy soupeře a také několikrát získal míč pro spoluhráče. V útoku se do hry tolik nedostával, když měl jen dvě zakončení po driblinku. Jinak hlavně rozdával přihrávky.

Díky dobré obraně si ale vysloužil místo na hřišti i ve vyrovnané koncovce. Wizards ještě v poslední minutě vedli, ale klíčová byla trojka Nicolase Batuma 31 vteřin před koncem, která přinesla Clippers vedení a to už domácí díky trestným hodům uhájili. Wizards posledních dvě a půl minuty neskórovali.

Phoenixu se do sestavy vrátil Devin Booker a hned 23 body, 8 doskoky a 9 asistencemi pomohl k výhře 111:90 v souboji dvou nejlepších týmů obou konferencí s Miami.

Suns si 53. výhrou definitivně zajistili postup do play off, přestože jim do konce základní části zbývá ještě 16 zápasů. I kdyby je však všechny prohráli, play off je nemine.

Phoenix přitom v lednu podlehl Miami o 23 bodů, ale tentokráte jim dokázal prohru oplatit. "Určitě si to pamatovali a chtěli dnes ukázat, proč jsou nejlepší. Prostě nás přehráli," řekl trenér Miami Eric Spoelstra.

"Byl to jeden z nejlepších výkonů v obraně, jaký jsem kdy viděl. Kluci zahráli opravdu dobře," těšilo trenéra Suns Montyho Williamsona, jehož svěřenci porazili v této sezoně už všech 29 ostatních týmů. To se Suns povedlo naposledy v sezoně 2006/07.

Zápasy nabitý den přinesl i dva čtyřicetibodové výkony. Jayson Tatum 44 body řídil výhru Bostonu nad Charlotte 115:101. Giannis Antetokounmpo zas táhl Milwaukee k výhře 124:115 nad Atlantou 43 body a 12 doskoky. Bucks se díky šesté výhře za sebou dostali na druhé místo Východní konference.

Uspěly i oba nejhorší týmy soutěže a připsaly si sedmnácté výhry. Orlando zdolalo New Orleans 108:102. Houston si pak vyšlápl na trápící se Los Angeles Lakers 139:130 po prodloužení, když 32 body zazářil nováček Jalen Green. Deset bodů dal v prodloužení. Lakers nepomohl ani triple double LeBrona Jamese za 23 bodů, 14 doskoků a 12 asistencí.

Luka Dončič sice dal 31 bodů, ale jeho spoluhráči z Dallasu přidali už jen 46 bodů a Mavericks jasně prohráli s New Yorkem 77:107.

Výsledky NBA:

Charlotte - Boston 101:115, Dallas - New York 77:107, Detroit - Chicago 108:114, Houston - LA Lakers 139:130 po prodl., LA Clippers - Washington 115:109 (za hosty Satoranský 1 doskok, 1 asistence), Miami - Phoenix 90:111, Milwaukee - Atlanta 124:115, Minnesota - Oklahoma City 132:102 (za hosty Krejčí 9 bodů, 2 doskoky, 1 asistence), New Orleans - Orlando 102:108, Sacramento - Denver 100:106, San Antonio - Toronto 104:119, Utah - Portland 123:85.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 64 40 24 62,5 2. Boston 67 40 27 59,7 3. Toronto 65 35 30 53,8 4. Brooklyn 66 33 33 50,0 5. New York 66 28 38 42,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 67 42 25 62,7 2. Chicago 66 40 26 60,6 3. Cleveland 65 38 27 58,5 4. Indiana 67 22 45 32,8 5. Detroit 66 18 48 27,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 67 44 23 65,7 2. Charlotte 67 32 35 47,8 3. Atlanta 65 31 34 47,7 4. Washington 64 29 35 45,3 5. Orlando 67 17 50 25,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 67 45 22 67,2 2. Dallas 66 40 26 60,6 3. New Orleans 66 27 39 40,9 4. San Antonio 66 25 41 37,9 5. Houston 66 17 49 25,8

Severozápadní divize:

1. Utah 65 41 24 63,1 2. Denver 66 40 26 60,6 3. Minnesota 67 38 29 56,7 4. Portland 65 25 40 38,5 5. Oklahoma City 66 20 46 30,3

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 66 53 13 80,3 2. Golden State 66 44 22 66,7 3. LA Clippers 68 35 33 51,5 4. LA Lakers 65 28 37 43,1 5. Sacramento 68 24 44 35,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.