"Jeden z nejlepších dnů na světě." Basketbalistka Březinová přiletěla z Izraele

Basketbalistka Renáta Březinová se po řadě komplikací vrátila domů z Izraele. Bývalá reprezentační kapitánka přiletěla v noci na dnešek s dalšími zhruba 40 evakuovanými Čechy, pro které vyslala vláda letadlo do Tel Avivu. V minulých dnech se hráčka, která teprve nedávno zamířila za angažmá do izraelské Ramly, marně snažila odletět běžnou linkou ze země.

"Jsem šťastná, unavená, vyčerpaná," řekla Březinová po příletu na vojenském letišti v pražských Kbelích serveru Idnes.cz. "Jsem ráda, že jsem doma. Izraelci jsou na to zvyklí, děje se to tam často. I spoluhráčky mě uklidňovaly, že je to v pohodě, ale když létají rakety a schováváte se v krytu, v pohodě to není. Největší strach jsem měla, abych se dostala domů," uvedla basketbalistka.

"V letadle domů. Jeden z nejlepších dnů na světě. Děkuji!" napsala předtím na instagramu při odletu z Tel Avivu.

Za klub z Ramly ani nestihla nastoupit. Třiatřicetiletá pivotka, která po červnovém mistrovství Evropy ukončila reprezentační kariéru, do Izraele vyrazila za dalším zahraničním angažmá. V minulosti působila v Itálii, Polsku, Belgii, Maďarsku, Turecku a Francii.

Už v pondělí přiletěl z Izraele fotbalista Ondřej Bačo, který hraje za Hapoel Jeruzalém. Bývalému obránci Zlína se povedlo sehnat letenky pro sebe i manželku. Do Izraele se chce vrátit, řekl serveru TN.cz.

"Snažím se být optimista a věřím, že situace se do 14 dnů znovu uklidní a že to bude opět bezpečná země. Alespoň natolik bezpečná, abychom se s manželkou mohli vrátit. Pokud tomu tak nebude a válka bude trvat déle, tak by nám musela se smlouvami pomoct FIFA. Pak bych byl otevřený všem možnostem," uvedl Bačo. Izraelské sportovní soutěže jsou v současnosti přerušeny.