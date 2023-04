Jak se dostat z ruského vězení? Tvrdou prací, prohlásila americká basketbalistka

Americká basketbalová hvězda Brittney Grinerová, která strávila deset měsíců v ruském vězení, už nebude hrát za žádný zahraniční klub. V cizině hodlá nastoupit jen za reprezentaci.

Dvojnásobná olympijská vítězka to uvedla na své první tiskové konferenci od prosincové výměny za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, díky níž se dostala na svobodu.

"V cizině už nikdy hrát nebudu. Jenom pokud budu reprezentovat USA," řekla dvaatřicetiletá basketbalistka stovce novinářů ve Phoenixu.

Grinerová hrála v Rusku v letech 2014-2022 za Jekatěrinburg, se kterým čtyřikrát vyhrála Evropskou ligu.

Loni v únoru ji zatkli na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení.

"Těžké časy pro mě nejsou nic nového. V životě se potkáváte s nepřízní osudu. Tohle bylo docela velké. Spoléhala jsem, že se z toho tvrdou prací dostanu," uvedla Grinerová v přítomnosti své manželky Cherelle a guvernérky Arizony Katie Hobbsové.

V kariéře bude pokračovat v dresu Phoenixu, s nímž v roce 2014 ovládla WNBA. V únoru podepsala s klubem novou smlouvu.

O svých zážitcích z ruského vězení píše knihu.