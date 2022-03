Další milník pro Krejčího, v NBA nastoupil poprvé v základní sestavě. A slavil výhru

Český basketbalista Vít Krejčí nastoupil poprvé v kariéře v NBA v základní sestavě Oklahoma City a 12 body přispěl k vítězství 134:131 po prodloužení na palubovce Portlandu.

V zápase odehrál 32 minut, během nichž proměnil čtyři ze šesti trojek a přidal tři doskoky a po dvou asistencích a ziscích. V bodech i minutách vyrovnal své kariérní maximum.

Krejčí sehrál důležitou roli, když v poslední čtvrtině třemi trojkami držel Thunder v kontaktu s Portlandem, který měl neustále mírné vedení. Pět minut před koncem pak Krejčí přepustil místo na hřišti Isaiahovi Robymu, který se stal hrdinou zápasu, když zaznamenal 13 ze svých 30 bodů právě v závěru.

Portland devět vteřin před koncem vedl o tři body, proto trenér Oklahomy pustil do hry i Krejčího, míč si však vzal Roby a trojkou poslal zápas do prodloužení. V něm přidal dalších sedm bodů a zařídil vítězství Oklahomy. Poslední dvě minuty prodloužení odehrál i Krejčí.

Miami se ve vyrovnané tabulce Východní konference vrátilo na první příčku poté, co porazilo Sacramento 123:100. Jimmy Butler k tomu přispěl 27 body.

Heat vyhráli poprvé po čtyřech porážkách a dostali se před Boston, který prohrál 112:115 po prodloužení s Torontem.

Pro Raptors to byla velmi důležitá výhra v boji o přímý postup do play off, jelikož tak udrželi šestou příčku před Clevelandem, který zvítězil 107:101 nad Orlandem. Toronto táhl Pascam Siakam, který si vylepšil sezonní maximum na 40 bodů.

Také Denver drží přímý postup do play off poté, co zvítězil 113:109 nad Charlotte. Hlavním strůjcem vítězství byl opět srbský pivot Nikola Jokič, který zapsal 19. triple double v sezoně za 26 bodů, 19 doskoků a 11 asistencí.

Memphis si pojistil druhé místo v soutěži, když zvítězil 123:95 nad třetím Golden State a už má na Warriors i týmy z Východní konference náskok pěti výher, přičemž do konce základní části mu zbývá už jen šest zápasů.

San Antonio zvítězilo 123:120 nad Houstonem a na jedenáctém místě tabulky Západní konference už je těsně za desátým Los Angeles Lakers. Dejounte Murray k výhře přispěl svým osobním maximem 33 body a 11 asistencemi.

Výsledky NBA:

Portland - Oklahoma City 131:134 po prodl. (za hosty Krejčí 12 bodů, 3 doskoky, 2 asistence), Charlotte - Denver 109:113, Cleveland - Orlando 107:101, Houston - San Antonio 120:123, Indiana - Atlanta 123:132, Memphis - Golden State 123:95, Miami - Sacramento 123:100, New York - Chicago 109:104, Toronto - Boston 115:112 po prodl.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 74 46 28 62,2 2. Boston 76 47 29 61,8 3. Toronto 75 43 32 57,3 4. Brooklyn 75 39 36 52,0 5. New York 76 34 42 44,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 74 46 28 62,2 2. Chicago 75 43 32 57,3 3. Cleveland 75 42 33 56,0 4. Indiana 76 25 51 32,9 5. Detroit 75 20 55 26,7

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 76 48 28 63,2 2. Charlotte 76 39 37 51,3 3. Atlanta 75 38 37 50,7 4. Washington 74 32 42 43,2 5. Orlando 76 20 56 26,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-Memphis 76 53 23 69,7 2. Dallas 75 46 29 61,3 3. New Orleans 75 32 43 42,7 4. San Antonio 75 31 44 41,3 5. Houston 76 20 56 26,3

Severozápadní divize:

1. Utah 75 45 30 60,0 2. Denver 76 45 31 59,2 3. Minnesota 76 43 33 56,6 4. Portland 75 27 48 36,0 5. Oklahoma City 75 22 53 29,3

Pacifická divize:

1. z-Phoenix 75 61 14 81,3 2. Golden State 76 48 28 63,2 3. LA Clippers 75 36 39 48,0 4. LA Lakers 74 31 43 41,9 5. Sacramento 76 27 49 35,5

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.