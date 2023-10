Basketbalistka Březinová zůstává v Izraeli. Její let úřady zrušily

Basketbalistce Renátě Březinové se zatím nepodařilo dostat z Izraele domů. Dnešní ranní let z Ejlatu, kterým měla i díky přičinění předsedy České basketbalové federace Miroslava Jansty odcestovat, izraelská strana zrušila.

Serveru sport.cz Jansta řekl, že bývalá kapitánka reprezentace by mohla zemi, v níž je po útoku palestinských radikálů vyhlášen válečný stav, opustit v nejbližších 36 hodinách přes jinou zemi. Basketbalistka také figuruje na seznamu pro repatriační lety. Ten nejbližší vypraví český stát dnes.

"Situace na místě je dost nepřehledná. Renáta by v horizontu 36 hodin mohla odletět z Izraele linkou přes jinou zemi a z ní se pak přesunout do Prahy," uvedl Jansta. Sport.cz také citoval mluvčího ministerstva zahraničí Daniela Drakea, který stanici CNN Prima NEWS řekl, že basketbalistka je na seznamu osob pro repatriační let. "Ale podle našich informací ho nebude chtít využít, protože odletí dřív," konstatoval Drake.

Letoun pro Čechy, kteří po napadení Izraele v zemi uvázli, vyrazí podle ministra zahraničí Jana Lipavského už dnes a další lety mají následovat. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že budou pokračovat do konce týdne. V cestovatelském systému Drozd eviduje ministerstvo zahraničí podle ranního vyjádření Lipavského 181 Čechů v Izraeli, minimálně desítky se snaží nějakým způsobem dostat do Česka.

Březinová do Izraele zamířila teprve před dvěma týdny a za klub Elitzur Ramla ani nestihla nastoupit. Třiatřicetiletá pivotka po červnovém mistrovství Evropy ukončila reprezentační kariéru. Do Izraele vyrazila za dalším zahraničním angažmá, v minulosti působila v Itálii, Polsku, Belgii, Maďarsku, Turecku a Francii.