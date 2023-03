Baseballisté v první směně inkasovali pět bodů, na Korejce nestačili

Čeští baseballisté si na prestižním World Baseball Classic (WBC) připsali druhou porážku. Po pěti inkasovaných bodech hned v první směně podlehli v Tokiu Korejcům 3:7. Ve skupině B mají oba soupeři na třetím a čtvrtém místě tabulky shodnou bilanci 1-2.

V úvodním utkání turnaje reprezentace při premiéře na WBC zdolala Čínu po obratu v závěrečné směně 8:5. Ve druhém zápase po vedení 1:0 po dvou směnách Češi prohráli s favorizovanými Japonci 2:10. V závěrečném klání se výběr trenéra Pavla Chadima pokusí v pondělí porazit Austrálii (4:00 SEČ).

S Čínou i Japonci začal národní tým vždy skvěle, duel s Korejci ale odstartoval zle. Nadhazovač Lukáš Ercoli povolil v první směně pět odpalů, dal dvě mety zdarma, přišla i chyba v obraně a soupeř doběhl pro pět bodů. Ve druhé směně následoval homerun a Češi prohrávali 0:6.

Do hry přišel další levoruký nadhazovač Jeff Barto a útok Korejců umlčel. Až v sedmé směně mu odpálil homerun Kim Ha-song, který poslal míč za bariéru podobně jako ve druhé směně.

Český útok byl dlouho bezzubý. Hráči nezaznamenali čtyři směny odpal, nedostali se ani na metu a sbírali jeden strikeout za druhým. Osmkrát je sám vyautoval nadhazovač Pak Se-wung.

Až v páté směně poslal dvoumetový odpal do levého pole chytač Martin Červenka. Důvod k radosti ze dvou bodů měli čeští fanoušci v Tokyo Domu v sedmé směně, kdy po odpalu Matěje Menšíka doběhli na domácí metu Eric Sogard a Marek Chlup.

Třetí bod přidal tým v osmém dějství, v kterém hráči obsadili všechny mety a po tzv. divokém nadhozu skóroval Marek Krejčířík.

Umístění do čtvrtého místa ve skupině zajistí baseballistům účast na příštím WBC v roce 2026. Teoreticky mají stále i šanci postoupit do čtvrtfinále, do kterého se dostanou nejlepší dva týmy.

World Baseball Classic:

Skupina B v Tokiu:

Korea - Česko 7:3,

11:00 Japonsko - Austrálie.

Tabulka: