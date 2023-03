Čeští baseballisté se v Tokiu utápějí v luxusu, špinavé oblečení hážou na zem

Jako o hvězdy se starají pořadatelé o české baseballisty na prestižním turnaji World Baseball Classic (WBC), do kterého tým vstoupí v pátek v Tokiu zápasem s Čínou. Reprezentaci se v Japonsku dostává servisu jako hráčům slavné Major League Baseball (MLB) - bydlí v luxusních hotelech, na trénincích mají k dispozici nespočet míčů a v šatně perfektní zázemí.

O český tým se organizačně stará zhruba deset lidí z MLB. "U nás to všechno normálně zajišťuje David Nevěřil sám," uvedl vnější polař Arnošt Dubový. "Oni vůbec neřeší peníze, v šatně jsme měli absolutní zázemí už na přípravných zápasech. My na to koukali jako Alenka v říši v divů. Špinavé oblečení hodíme před pokoj, druhý den je vyprané. Ale jako hvězdy MLB se necítíme. Zůstáváme pokorní," ujistil Dubový, učitel tělesné výchovy a zeměpisu na gymnáziu.

Od MLB mají týmy na trénink nekonečně míčů. Hráč dostali zhruba třicet nejkvalitnějších dřevěných pálek a mohli si vybrat z množství helem tu, která jim nejlépe seděla na hlavě. "Dovezli snad kamion jen pro nás. Rukavice, potítka, tašky…," líčil Dubový, hráč Draků Brno v české extralize.

Servis pro reprezentace na WBC je stejný jako v MLB, jelikož většina národních týmů má na soupiskách nespočet profesionálů z elitní soutěže. "Síla, prestiž a finanční zabezpečení zámořské soutěže je v Tokiu cítit na každém kroku," uvedla Česká baseballová asociace.

Češi poznali pohostinnost MLB už při závěrečné přípravě ve městečku Aošima nedaleko Mijazaki na jihu Japonska na ostrově Honšů. "Normálně si tašky nosíme sami, tady nás ale všichni obskakují, nosí nám to až do pokojů," vyprávěl chytač Martin Červenka, který byl během kariéry v zámoří z českých hráčů nejblíž angažmá v MLB. "Dá se na to zvyknout," pousmál se a jedním dechem dodal: "Ne, kecám, je to divný, spíš si z toho děláme legraci."

Ve čtyřhvězdičkovém hotelu přímo na pláži v Aošimě měli baseballisté komfort včetně lázní či posilovny a na každém patře hlídala dvoučlenná ochranka. Každý hráč dostal vlastní pokoj a šéftrenér Pavel Chadim celé apartmá. V Tokiu našli Češi útočiště v pětihvězdičkovém hotelu, v kterém podle ČBA stojí noc ve dvoulůžkovém pokoji od 10.000 korun bez dalších služeb. Součástí je hotelová nákupní pasáž s luxusními obchody včetně autosalonu Rolls Royce.

Tým se ale především soustředí na baseball. Zaskočit soupeře se pokusí na umělé trávě v zastřešeném Tokyo Dome už v prvním utkání proti Číně. "Ničeho se nebojíme. Půjdeme do toho naplno, chceme vyhrát a vymáčknout ze sebe to nejlepší," prohlásil vnitřní polař Martin Mužík.