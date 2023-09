"Jsou výjimeční." Češi si doma myslí na zlato. Budou nás chtít zadupat, tvrdí trenér

Baseballovým hráčům a fanouškům v Česku dnes začíná týdenní svátek v podobě domácího mistrovství Evropy. Češi, posílení jarní zkušenosti z prestižního světového turnaje, patří mezi medailové kandidáty.

Česká baseballová reprezentace patří k favoritům domácího ME. | Foto: ČTK

Češi zatím na cenný kov z kontinentálního šampionátu čekají. Nejlepšího výsledku dosáhli před devíti lety, kdy také na domácí půdě skončili čtvrtí. Kdy jindy by vytoužená medaile měla přijít, když ne teď?

Na jaře česká reprezentace pobláznila baseballový svět premiérovou účastí na prestižním turnaji World Baseball Classic, kde porazila Čínu a nadchla vzdorovitým výkonem proti domácím favoritům Japoncům.

V Japonsku, kde je baseball mimořádně populární, se čeští amatéři, kteří kloubí baseball s civilními zaměstnáními, okamžitě stali hvězdami. Velký úspěch se promítl i do nadšení fanoušků v Česku, lístky na ME rychle mizely a nyní nezbývají už skoro žádné.

"Chceme hrát nejen pro lidi na stadionu, ale také zaujmout desetinu národa. Aby milion Čechů vědělo, že se hrál v září u nás baseball a my bojovali o první historickou medaili," řekl před startem turnaje trenér českého týmu Pavel Chadim.

"Zlato je samozřejmě číslo jedna, ale už jenom dostat se mezi první tři a získat medaili je něco, co tým nikdy neudělal," přemítala zámořská posila Eric Sogard, jenž do Česka přiletěl vůbec poprvé v životě.

České kořeny má díky své matce, která v tehdejším Československu do 12 let vyrůstala, než její rodiče emigrovali do USA. Tam si Sogard později zahrál profesionální Major League Baseball.

Jeho spoluhráči takové zkušenosti nemají, všichni jsou ryzími amatéry.

Někteří museli do práce ještě ve čtvrtek, kdy Češi sehráli generálku proti Italům. Kapitán Petr Zýma od návratu z jarního World Baseball Classic zveleboval areál v pražské Krči, kde se ME také bude hrát. Svařoval, natíral, měnil dřeva na tribuně.

"Ti kluci se dostali tak strašně daleko, že jsem na ně hrdý a žasnu. Jsem rád, že je teď budu moct sledovat doma a že přijde strašně moc lidí. Ti kluci jsou totiž opravdu výjimeční," chválil Čechy legendární oštěpař Jan Železný, jeden z ambasadorů turnaje.

"Kdyby se narodili v Americe, mohli by si někteří vydělávat miliony dolarů," pokračoval atlet, který se po olympiádě v Atlantě v roce 1996 zapojil jako nadhazovač do tréninkového kempu týmu Braves z MLB.

Šampionát se hraje v Brně, Ostravě, Praze, Třebíči a Blansku. Češi odehrají základní skupinu v Ostravě a na play off by se pak měli přesunout do Brna, kde mistrovství vyvrcholí.

Dnes od 18 hodin vyzvou Chadimovi svěřenci Rakušany, dále je ve skupině čeká Řecko a Španělsko. Do čtvrtfinále projdou dva nejlepší.

"Rakousko je papírově nejslabší, ale musíme se vyvarovat syndromu prvního zápasu. Řecko je velká neznámá, vůbec se tam nehraje liga. Předpokládáme, že poskládají tým z hráčů z amerických univerzit," konstatoval trenér.

Přes Španělsko vloni Češi přešli na World Baseball Classic. "Španělé prahnou po odvetě. Jejich touha nás porazit je až na hraně nenávisti, nepřejí si nic jiného, než nám to vrátit a zadupat nás do země," poznamenal Chadim.

Šampionát začne v neděli také v dalších skupinách. V "béčku" na sebe narazí Itálie, Velká Británie, Švédsko a Maďarsko. Ve skupině C se utkají Nizozemsko, Chorvatsko, Ukrajina a Francie. Skupinu D tvoří Německo, Izrael, Belgie a Švýcarsko.