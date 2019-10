Živě: Finále oštěpu žen. O medaili z MS bojují hned tři české závodnice

Česká výprava na MS v Kataru vyhlíží jednu z vrcholných disciplín, při nichž by to mohlo cinknout. Podle předpokladů postoupila do finále světová rekordmanka Bára Špotáková, která by si moc přála ještě jednu medaili z MS. Včera to všek podle ní nebyl úplně optimální výkon. Na finále se mimo jiné těší i Nikola Ogrodníková a premiérově také Irena Šedivá.