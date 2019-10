Překážkářka Hejnová prošla v Dauhá hladce do semifinále

Od tohoto čtvrtka, kdy v něm vystoupí britská kapela New Order, se v pražském Foru Karlín bude za občerstvení i další služby platit jen bezhotovostně prostřednictvím platebních karet a mobilních služeb. Budova bude vždy otevřena už od 17 hodin, aby lidé venku netvořili fronty. Forum Karlín rovněž začne používat znovu použitelné plasty a recyklované sklo. Pořadatelé koncertů by výhledově měli mít nižší vstupní náklady, část nájemného se bude počítat z prodaných vstupenek, oznámil dnes producent Serge Grimaux, který je spolu se Sergem Borensteinem a Janem Ludvíkem z firmy Karlín Group novým provozovatelem víceúčelové haly. Na pátečním koncertu metalcorové formace As I Lay Dying bude poprvé použito nové rozložení nazvané Klub Fora Karlín, kdy se sál zmenší z kapacity 3000 na 1500 lidí.