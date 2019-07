Přijde o ME, protože nečetla smlouvu. Železného žačka má i přes protesty hvězd smůlu

před 28 minutami

Nikol Tabačková nebyla nominována na ME do 23 let a prohlásila, že ji přístup svazu vnitřně ničí. | Foto: ČTK

Oštěpařka Nikol Tabačková se zotavila po operaci lokte, splnila kvalifikační limit na blížící se ME do 23 let, jenže nestartovala na domácím šampionátu, a proto ji Český atletický svaz nezařadil do nominace na mezinárodní akci. Podle atletky jde o vyřizování osobních sporů mezi svazem a jejím trenérem Janem Železným.

Svaz zveřejnil nominační kritéria na ME, které začíná příští čtvrtek ve švédském Gävle, v lednu a od té doby jsou veřejně dostupná na jeho webových stránkách.

"Nikol Tabačková tato kritéria nesplnila, a proto předsednictvo svazu nepřijalo návrh na její nominaci," říká šéftrenér svazu Tomáš Dvořák. 21letá oštěpařka, jež se letos vrací po táhlých zdravotních potížích a operaci lokte, sice dvakrát přehodila svazový kvalifikační limit na ME, jenomže nevyhověla jinému z kritérií.

"Nikol prošla edukačním antidopingovým programem I Run Clean, splnila výkonnostní požadavek a má podepsanou reprezentační smlouvu. Ale nesplnila čtvrtou podmínku, kterou je start na domácím šampionátu do 22 let, případně omluva z této akce," vysvětluje Dvořák.

Když se juniorská mistryně Evropy z Grosseta 2017 v pondělí nenašla v nominační listině, cloumaly s ní emoce. "Strašně mě to mrzelo a byla jsem na sebe naštvaná. Vinila jsem hlavně sebe, ale mrzelo mě to i proto, že se taková věc dá vždycky nějak vyřešit," líčí Tabačková.

Místo domácího šampionátu do 22 let dali ostravská rodačka a její trenér Železný přednost Zlaté tretře. "Mysleli jsme, že tu podmínku splníme na republikovém šampionátu dospělých. Bylo by to pro mě lepší termínově i po zdravotní stránce. Nevěděli jsme, že se to vztahuje na MČR do 22 let," tvrdí oštěpařka.

Tabačková: Jako by chtěli potrestat mého trenéra

"Omluva z naší strany přišla pozdě a nebyla šéftrenérem akceptovaná. Připadala mu neupřímná," pokračuje Tabačková. "Mně žádná omluva ani nepřišla," upřesňuje Dvořák a mluví o e-mailu adresovaném předsedovi svazu Liboru Varhaníkovi.

"Vnímal jsem to jako omluvu, ale ve skutečnosti to omluva nebyla. Bylo to nadepsané jako žádost o nominaci, navíc dva týdny po domácím šampionátu do 22 let, den před uzavřením nominace na ME," zlobí se Dvořák, který v září po deseti letech s prací šéftrenéra skončí.

I tak existovala šance, že Tabačková do Gävle odcestuje. "Popřel jsem sebe samého jakožto tvůrce kritérií a navrhl jsem předsednictvu Nikol na divokou kartu. Jenže desetičlenné předsednictvo se usneslo, že ji na ME nenominuje," popisuje trojnásobný mistr světa v desetiboji.

Tabačková přijala rozhodnutí předsednictva jako nejtěžší trest. "Byla jsem potrestaná nejpřísněji, jak jen to jde. Mám z toho špatný pocit, i z těch lidí okolo. Vnitřně mě to ničí. Je absurdní, pokud mi teď někdo tvrdí, že mu je líto, jak to dopadlo. Kdyby chtěli, mohli mě na ME poslat," říká.

"Zvolili takový trest kvůli neshodám, které má svaz s mým trenérem. Já jsem jen předmět, který využili, když jsme udělali nějakou chybu. Jako by tím chtěli potrestat mého trenéra," přemítá Tabačková. "Jsou v tom osobní neshody trenéra s Tomášem Dvořákem a (ředitelem svazu) Tomášem Janků," dodává bývalá reprezentační softbalistka.

Dvořák: Pravidla se zkrátka musí dodržovat

"Svaz nastavil a schválil pravidla. I pan Železný si musí uvědomit, že je člověk a že je to trenér, který by měl svou práci vykonávat zodpovědně," reaguje Dvořák. "Když jsem Nikol volal a plakala mi do telefonu, přiznala, že se na kritéria podívala poprvé až v pondělí. Už je dospělá, měla by si uvědomit, že nejen soutěžení a trénování světem hýbe," doplňuje.

Na divokou kartu navrhoval Dvořák předsednictvu k nominaci vedle Tabačkové ještě kladiváře Patrika Hájka, tyčkaře Matěje Ščerbu a čtvrtkařku Lucii Pertlíkovou. Hájka na domácí šampionát do 22 let nepřihlásil klub, Ščerba skočil kvalifikační výšku v hale, nikoli venku, a Pertlíková vyhověla pouze béčkovému limitu svazu pro účast na ME.

Předsednictvo nakonec z této čtveřice nominovalo jen Ščerbu. "Všichni nominovaní pravidla dodrželi, až na Nikol a Patrika, které jsem navrhoval na divokou kartu. Mrzí mě to. Mladý člověk se připravuje na vrchol sezony a měl by na něm startovat. Bohužel současná společnost je taková, že si všichni chtějí dělat, co chtějí," říká Dvořák.

Tabačková přišla o poslední možnost startu na mládežnické akci, příští rok bude mít šanci kvalifikovat se na mistrovství Evropy dospělých v Paříži. Účast na olympiádě v Tokiu zní v tuto chvíli pro oštěpařku s osobním rekordem 56,84 metru jako divoká sci-fi.

"Každý den od operace je loket zdravější a silnější. Trénink mi trochu chyběl, ale teď to doháním a už jsem se cítila relativně dobře. Chtěla jsem na ME předvést hezký výsledek, zase reprezentovat naši zemi. Kdo ví, jak to bude za rok, oštěpařek je nás spoustu," připomíná Tabačková.

Za Tabačkovou se postavili reprezentanti

Své kolegyně se na Facebooku zastaly reprezentační oštěpařky Nikola Ogrodníková a Irena Šedivá. Svými komentáři se přidaly i další stálice českého týmu Zuzana Hejnová, Tomáš Staněk nebo Jan Kudlička.

"Nikol celý rok dřela, splnila limit. To myslíte vážně, že kvůli omluvě z MČR do 22 let není v nominaci? Jeden je naštvaný na druhého a ega pracují. To opravdu nikdo nemohl zvednout telefon a říct, že ve smlouvě je to napsané takhle a co je potřeba udělat?" napsala Ogrodníková.

Vicemistryně Evropy zmínila v obsáhlém vyjádření podpis reprezentační smlouvy pod nátlakem nebo vytrácení lidského přístupu z atletiky. "Moc bych si přála, aby na svazu byli i lidé, kterým záleží na sportovcích více než na penězích, sponzorech a kusech papíru," uvedla.

"Co je psáno, to je dáno, ale je hloupé takhle zazdít reprezentantku," připsal koulař Staněk. "Smutné na tom je, že za vším stojí bývalí atleti. Ve všem souhlasím, díky, že nepatříš mezi ostatní ovce a přemýšlíš o životě globálně," okomentovala status Ogrodníkové Hejnová.

"Přijde mi, že si někteří bafuňáři připadají jako nadlidi. O dost horší je, když jsou to bývalí vrcholoví sportovci," reagoval bývalý reprezentant v běhu na 400 metrů s překážkami Jiří Mužík.

Pozdvižení na Facebooku se dostalo i k reprezentačnímu šéftrenérovi. "Volal jsem Ireně Šedivé, která byla asi jednou ze strůjkyň tohohle štěstí. Chápu, že se Nikol zastali, ale každý nese zodpovědnost za své jednání," uzavřel Dvořák.

"Chtěla bych poděkovat všem starším reprezentantům za krásná veřejná vyjádření vůči takovému malému pivu, jako jsem já," připsala Tabačková na závěr vlastního facebookového prohlášení.

Vrcholem její letošní sezony by tedy měl být republikový šampionát dospělých, který se uskuteční na konci července v Brně.