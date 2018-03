Nic podobného jsem nezažil, tohle už se nikdy opakovat nebude, divil se rekordman Maslák

před 4 hodinami

Pavel Maslák už na šestém halovém šampionátu v řadě nepoznal přemožitele. Tentokrát ale měl pořádnou porci štěstí.

Birmingham - Jako první v historii dokázal Pavel Maslák ovládnout na halovém mistrovství světa třikrát běh na 400 metrů. Po dvou jednoznačných triumfech se však v Birminghamu mohl ze zlaté medaile radovat až po diskvalifikaci dvou soupeřů a více než hodinu po závodě, kdy byly zamítnuty jejich protesty a potvrzeno prvenství českého reprezentanta.

"Budu na to vzpomínat ne jako na zlatý šampionát, ale jako na závod štěstí," řekl Maslák, který doběhl třetí v nejlepším výkonu v sezoně 45,47 sekundy.

"Jsem šťastný, že jsem vůbec získal medaili. A že by to měla být zlatá, je pro mě překvapení. Jsem tím zaskočený. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Doufám, že jestli mi tu medaili dají, že mi ji pak nevezmou," smál se v rozhovoru s novináři ještě před slavnostním vyhlášením.

Původní vítěz Španěl Óscar Husillos a druhý Luguelín Santos z Dominikánské republiky byli diskvalifikováni za vyšlápnutí z dráhy podobně jako řada běžců před nimi. Rozhodčí v Birminghamu nasadili přísný metr a již v rozbězích diskvalifikovali všechny účastníky jednoho z nich včetně jedničky letošních tabulek Bralona Taplina z Grenady. "Nic podobného jsem nezažil. Ve finále i za celý šampionát, že bylo tolik diskvalifikací. To už se v životě nestane," prohlásil Maslák.

Trojnásobný evropský šampion litoval své finálové přemožitele, kteří zaběhli skvělé časy. Husillos by výkonem 44,92 sekundy dokonce překonal rekord šampionátu i evropský rekord reprezentanta NDR Thomase Schönlebeho 45,05 z roku 1988. "Když jsem uviděl Óscarův čas, úplně mě to vykolejilo," přiznal Maslák.

I když navázal na tituly ze Sopot 2014 a Portlandu 2016, jako vítěz si nepřipadal. "Mám z toho radost, ale jsem trochu smutný z toho, že je diskvalifikovali, protože vím, že ten závod jsem s nimi běžel a neporazil jsem je. Nemyslím si, že by si pomohli nějak o hodně," řekl držitel českého rekordu 45,24 sekundy.

"Vyšlápnutí z dráhy by je nezrychlilo o tolik. Óscar by běžel evropský rekord, což by bylo super. Doufám, že ho to nakopne pro další roky a ten rekord zopakuje," uvedl sedmadvacetiletý rodák z Havířova.