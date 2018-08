Nejlepší část desetiboje? Čestné kolečko, smál se unavený Doležal, kterého podporoval i Šebrle

před 25 minutami

Český desetibojař Jan Doležal skončil na ME v Berlíně osmý v novém osobním rekordu. Přímo na stadionu s ním komunikoval Roman Šebrle.

Berlín - Desetibojař Jan Doležal po osmém místě na mistrovství Evropy děkoval za podporu i někdejšímu světovému rekordmanovi Romanu Šebrlemu, který s ním dnes přímo na stadionu v Berlíně komunikoval. Radil mu při oštěpu a také díky tomu si Doležal vylepšil osobní rekord na 62,67 metru.

"Psychicky mě jako můj idol nakopnul, hodil jsem si osobák a technicky to nebylo nejlepší," líčil po závodě. Olympijský vítěz z Atén mu dával technické rady. "Mně šlo spíš o to, že tam byl. A pro mě jako kluka, ne ještě žádného velkého desetibojaře, to je něco. To člověka posune. I kdyby nechtěl, tak musí hodit osobák," svěřil se jednadvacetiletý český reprezentant.

Juniorskému mistru Evropy z roku 2015 se letos daří. Na Kladně poprvé v životě překonal osmitisícovou hranici a dnes svůj osobní rekord vylepšil na 8067 bodů. A cítí, že už teď má potenciál posunout ho ještě výš. I v desetiboji na ME totiž cítil rezervy. "Já si myslím, že kdyby se povedl ten víceboj se vším všudy, že bych si řekl: 'Jo, tady jsem nepokazil vůbec nic', tak musím udělat k 8300. Věřím tomu," prohlásil.

Největší bodový přísun i psychické povzbuzení mu přinesly výška, čtvrtka a hlavně disk. Právě zásluhou disku vyhrál juniorské ME, ale letos v Götzisu si v této disciplíně dobře rozjetý závod pokazil. "Nevěděl jsem, co od toho čekat, hrozně jsem se bál. Bylo to necelých 46 metrů a druhý nejlepší výkon ze startovního pole, což pro mě znamená strašně moc, i když to není výkon světové kvality. Pro mě to znamenalo hodně," řekl k dnešnímu vystoupení v diskařském kruhu.

Celé dva dny se stejně jako jeho soupeři potýkal s vedrem. "To bylo otřesný. Já jsem úplně vyřízenej," řekl. Podepsalo se to i na jeho závěrečné patnáctistovce, ve které nejprve chtěl běžet na čas pod 4:40. "Ale prostě jsem se rozeběhl a po 300 metrech už jsem věděl, že jsem tuhej jak broky a že to bude boj doběhnout tak, jak chci."

Nakonec běžel 4:41,27 a pak ještě našel síly absolvovat s desetibojaři tradiční čestné kolo. To mělo na Olympijském stadionu mimořádnou atmosféru, protože vyhrál domácí Arthur Abele. "Teď už jsem na tom dobře, ale to kolečko bylo fakt o tom, že nám tu energii, kterou jsme nechávali na stadionu, vraceli lidi zpátky. Bylo silné, jak Arthur vyhrál na domácím stadionu, byl to řev. Nezažil jsem, že by si to lidi takhle užívali. Vrátili mi všechno, co jsem tady nechal. Bylo to nejlepších pět minut z tohohle desetiboje," líčil nadšeně Doležal.

Po zdravotních problémech v posledních dvou letech si povedené vystoupení na ME užíval. "Je to zadostiučinění jako prase, nenašel jsem lepší slovo pro to. Udělal jsem pro to hodně, snažil jsem se i zhubnout, i když miluju jídlo. To byla snad nejhorší věc na světě. Ale teď to za to stojí a užívám si to. Asi nejlepší sezona vůbec, i s porovnáním té mistrovské z juniorů," rozplýval se.

Trenér Ludvík Svoboda ho láká, aby jel ještě na vícebojařský mítink do Talence, který se uskuteční 15. a 16. září. "Nechci nic zavrhovat. Teď je to možná spontánní reakce po doběhu, ale já jsem úplně hotový. Potřeboval bych teď chvíli nechat to tělo být. Vím, že když jedu až moc, tak mě z toho můžou začít bolet achilovky a já se nechci zase trápit se zdravím. Hlavně chci zregenerovat, a když budu mít síly, tak proč ne," přemítal šťastný Doležal. Překonat v Talence 8000 bodů by ho ale lákalo. "Bylo by to završení téhle sezony na jedničku třikrát podtrženou."