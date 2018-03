Pětibojařka Klučinová skončila na halovém MS čtvrtá, bronz ztratila na překážkách

před 4 hodinami

Eliška Klučinová skončila v pětiboji na halovém mistrovství světa čtvrtá, ztrátu nabrala na překážkovém běhu.

Birmingham - Pětibojařka Eliška Klučinová skončila na halovém mistrovství světa čtvrtá. Česká reprezentantka nasbírala 4579 bodů a od bronzové Kubánky Yorgelis Rodríguezové ji dělilo 58 bodů.

Vyhrála domácí Katarina Johnsonová-Thompsonová (4750) před Rakušankou Ivonou Dadicovou (4700). Druhá česká reprezentantka Kateřina Cachová obsadila se ziskem 4282 bodů jedenáctou příčku.

Česká rekordmanka Klučinová při úvodních překážkách časem 8,65 sekundy zaostala za svými možnostmi, ale pak se jí začalo dařit. Z jedenáctého místa se začala posouvat dopředu díky 182 centimetrům ve výšce, s kterou přesto nebyla spokojená. "Tam bylo určitě na víc a 182 není dobrý výkon," řekla České televizi.

Pomohlo jí letošní maximum 14,76 v kouli. Na úvod večerního programu se v dálce výkonem 620 centimetrů na sedm centimetrů přiblížila osobnímu rekordu z letošního roku a posunula se na průběžnou čtvrtou příčku.

Proti lepším půlkařkám se stupňům vítězů přiblížil nedokázala, její manko na třetí Rodríguezovou naopak narostlo. Odrazila ale útok soupeřek za sebou. "Je to určitě bezvadný výsledek. Škoda, že to není do té medailové trojičky, ale to se nedá nic dělat," řekla.

Před závěrečnou disciplínou měla strach, že si pohorší. "Bála jsem se, že skončím šestá, protože před závěrečnou půlkou za mnou byly kvalitní půlkařky," vyprávěla. Kritizovala pořadatele, že nechali všechny vícebojařky běžet závěrečnou disciplínu společně, takže bylo hodně strkanic. "I ty kvalitní běžkyně se s tím úplně nevypořádaly. Já teda taky ne, ale mě to asi vadilo míň," dodala Klučinová.

Naopak Cachové se po překážkách za 8,20 nedařilo ve výškařském sektoru a tradičně ztratila v kouli. Výkony 170 cm a 12,18 metru znamenaly propad na dvanáctou příčku. Zlepšení nepřišlo ani v dálce, kde zůstala šest centimetrů pod šestimetrovou hranicí, i když si letos vytvořila osobní rekord 631 cm.

"Výška mě zase zradila, nevím, čím to je. Nějak odrazově to dneska nešlo," řekla. V osmistovce si o jednu příčku polepšila, protože jedna z vícebojařek běh nedokončila.

Do čela soutěže se po dálce vrátila domácí favoritka Johnsonová-Thompsonová, která vedení pojistila výhrou v závěrečné osmistovce. Navázala tak na evropský halový titul z Prahy 2015.