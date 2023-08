Jméno podle zázraku, původ z Angoly a Ruska. Občas mám v hlavě kaši, říká šampionka

Jméno dostala podle poutního místa ve Francii, kde mělo v 19. století dojít k zázraku v podobě několika zjevení Panny Marie. Ona sama předvádí zázraky na červeném oválu. Osmnáctiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel dovezla z mistrovství Evropy juniorů dvě medaile a patří k velkým nadějím české atletiky.

Lurdes Gloria Manuel pózuje se zlatou a bronzovou medailí z ME juniorů. | Foto: ČTK

"V Lurdech je centrum pravoslaví. Takže ano, mám francouzské jméno," představuje se čerstvá juniorská šampionka v běhu na 400 metrů, pro kterou se vžilo oslovení Lu.

Na ME v Jeruzalémě vybojovala vedle zlaté medaile z individuálního závodu také bronz ve štafetě. Vloni přitom na stejném místě obsadila stříbrnou pozici na evropské čtvrtce v dorostenecké kategorii.

Manuel je rodačkou z Ostravy, ale od dvou let vyrůstala v Táboře. Její táta pochází z Angoly, máma z Ruska. "Taťka kdysi dostal možnost studovat v Rusku a tam se poznal s mamkou," vypráví atletka.

I kvůli potížím s rasismem se její rodiče chtěli přesunout z Ruska do Belgie, nakonec se usadili v Česku.

"Příbuzní z taťkovy strany v Angole žijí. Ráda bych se tam podívala, ale bylo by to dost drahé, tak uvidím, jestli to bude možné," říká Manuel.

"Češtinu doma tolik nepoužíváme, naučila jsem se česky hlavně ve škole. Doma je to směs ruštiny a portugalštiny, někdy i jiných jazyků. Občas je to složitější, protože čím víc jazyků, tím větší kaše v hlavě," usmívá se.

Ještě před šampionátem v Izraeli si zaběhla osobní rekord na mistrovství republiky doma v Táboře. Časem 51,23 sekundy se stala desátou nejlepší evropskou juniorkou na čtvrtce v historii. Mezi dospělými Češkami jí to stačilo na stříbro.

V Jeruzalémě zvítězila v čase 51,94, o necelých šest desetin sekundy před druhou Francouzkou Alexe Deauovou. "Měla jsem to rozvržené takticky. Na poslední stovce jsem byla se soupeřkami v jedné řadě, ale cítila jsem dost sil a dala jsem to tam," popisuje Manuel.

Ve štafetě na 4× 400 metrů finišovala a zdálo se, že přivede Češky do cíle na čtvrtém místě. Jenže třetí Anouk Krauseová-Jentschová bronzovou pozici pro Německo neuhájila, těsně před cílem upadla a česká hvězda ji předběhla.

"Bylo to dost nečekané, třeba už se mi nikdy nic takového nepřihodí," krčí rameny Manuel.

"Jsem za tu medaili ráda, protože jsme na ME měli tým, kde si všichni rozuměli. Já jsem týmový člověk a potřebuju k sobě kolektiv. Pomáhá mi to," pokračuje.

Česká výprava získala v Jeruzalémě tři zlata, jedno stříbro a čtyři bronzy. S takovou sbírkou skončila v medailovém pořadí na třetím místě a šlo celkově o nejlepší výsledek za 30 let v historii těchto šampionátů.

"Je to překvapení. Byli lidé, kteří měli na medaile tabulkově našlápnuto, ale je vždy těžké to potvrdit. V závodě se může stát cokoliv," podotýká Manuel. Ona sama byla v závodě na 400 metrů favoritkou a očekávání dokázala beze zbytku splnit.

Juniorský šampionát končil ve čtvrtek, o víkendu Manuel ještě dospávala oslavy. "Všichni jsme měli radost a zároveň jsme byli za ty čtyři dny plné různých emocí unavení. Medaile už jsem si vystavila, máme na ně doma takovou menší síň slávy," hlásí osmnáctiletá atletka.

Po kratším odpočinku se premiérově vydá na mistrovství světa dospělých do Budapešti, které startuje v sobotu.

Zatím se s ní počítá jako s náhradnicí pro závod smíšené čtvrtkařské štafety. "Těším se hlavně na atmosféru a na to, co náš tým předvede. Věřím, že to bude zase skvělý šampionát," vyhlíží Manuel.

V příští sezoně by se měla česká naděje představit na juniorském MS. Vyloučen však není ani start pod pěti kruhy v Paříži.