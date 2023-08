Výjimečné okolnosti. Běloruska Cimanouská může reprezentovat Polsko už na MS

Atletka Kryscina Cimanouská, kterou členové běloruského týmu nutili k předčasnému odletu z olympijských her v Tokiu 2021, může od nynějška reprezentovat Polsko. Na instagramu to uvedla sama šestadvacetiletá sprinterka a stejně tak se změnil její profil na oficiálním webu World Athletics.

Světová federace při změně země většinou vyžaduje tříletou čekací dobu, během níž atlet nesmí závodit. Podle pravidel nicméně může tuto lhůtu za "výjimečných okolností" zkrátit.

Cimanouská by tak teoreticky mohla Polsko reprezentovat už na mistrovství světa v Budapešti, které začne 19. srpna. Sama běžkyně napsala, že věří, že má "dobrou šanci". Polský atletický svaz se zatím k jejímu statusu oficiálně nevyjádřil.

V Polsku žije Cimanouská od událostí v Tokiu, odkud se jí pokusili poslat domů do Běloruska trenéři. Ty předtím veřejně kritizovala za to, že ji nominovali do štafety na 4×400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela. Zároveň Cimanouská neměla startovat ve své silnější disciplíně 200 metrů.

Na tokijském letišti se Cimanouská obrátila na japonskou policii a požádala ji o ochranu. Podle svých slov se bála vrátit do Běloruska, aby nečelila represím. Její případ vzbudil pozornost i v souvislosti s potlačováním opozice v autoritářském režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.

Běloruští ani ruští sportovci na MS v Budapešti startovat nesmějí kvůli invazi na Ukrajinu.