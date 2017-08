Čeští oštěpaři splnili Železnému velký sen. Prostě si věřili, řekl

před 1 hodinou

Hned tři medaile z hodu oštěpem na mistrovství světa v Londýně patří českým atletům. Na úspěch Barbory Špotákové navázali v sobotu večer i Jakub Vadlejch a Petr Frydrych. Jejich trenér Jan Železný tušil, že to dobře dopadne.

Londýn - Podobně jako oštěpařka Barbora Špotáková před svým závodem měl i trenér Jan Železný před finále oštěpařů zvláštní pocit. Tušil, že závod dobře dopadne. Nakonec jeho svěřenci Jakub Vadlejch a Petr Frydrych nestačili jen na Němce Johannese Vettera a ziskem dvou medailí v jednom závodě prakticky splnili Železnému sen.

Vadlejch i Frydrych mívali problémy prodat na velkých akcích, co umějí. Ale to se změnilo. "Prostě si věřili. Najednou ten zlom přijde a ten člověk ví, že na to má, a je v takové euforii," řekl Železný. Také jeho po celý den provázel zvláštní pocit. "Byl jsem nervózní už na hotelu, ale tak zvláštně nervózní, říkal jsem si: 'To bude dobrý.'," vyprávěl.

Uklidnilo ho, jak si jeho svěřenci vedou při rozhazování. Ale při samotném finále pak Železný v ochozech trnul. "Nebyl jsem klidnej, protože jsem cítil, že na to mají, ale říkáte si: 'Pořád se něco může stát.' Röhler kdyby nedělal takové technické chyby, tak hodil za 90," popisoval.

Vadlejch se na stříbrné příčce držel takřka devadesátimetrovým hodem od druhé série, Frydrych na medaili úspěšně zaútočil závěrečným pokusem. "Já pořád věřil, že to ještě tím posledním může hodit, protože jak říkám: 'Petr je buď nahoře, nebo dole.' V sobotu byl nahoře," řekl trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman.

Není mu líto, že Vadlejchovi chybělo šestnáct centimetrů ke zlatu. "Samozřejmě, že se říká, že vítěz bere všechno, ale tohle byl můj sen, aby byli na bedně dva. Ještě větší je sen, aby tam byli tři, ale to je už opravdu velký sen. Ale člověk musí snít. A ukázalo se, že ani ti Němci nejsou až tak neprůstřelní," dodal Železný.