Neskutečné medailové žně v oštěpu. Vadlejch bere stříbro, Frydrych bronz

před 1 hodinou

Čeští oštěpaři pořádně zazářili ve finálovém závodu mistrovství světa. Jakub Vadlech si výkonem 89,73 zajistil stříbro, jeho kolega Petr Frydrych vzdáleností 88,32 metru zase bronz. Oba v osobních rekordech, vyhrál Němec Johannes Vetter.

Londýn - Oštěpaři Jakub Vadlejch a Petr Frydrych si ve finále MS v Londýně vylepšili osobní rekordy a po zlatu Barbory Špotákové získali v královské české disciplíně stříbro a bronz. Lepší byl jen Němec Johannes Vetter, který hodil 89,89 m a Vadlejcha porazil o pouhých šestnáct centimetrů.

Lídr letošních tabulek Vetter hned prvním hodem ukázal, že je dobře připraven, a oštěp zapíchl jedenáct centimetrů pod devadesátimetrovou hranici. Vadlejch však skvěle odpověděl druhým pokusem 89,73 m, kterým přehodil své maximum z Paříže bezmála o metr a tři čtvrtě.

"Přijel jsem sem s tím, že bych si rád vylepšil sezonní maximum, a to se povedlo. Cítil jsem, že to je skvělý hod, a když pak změřili 89, tak skvělý pocity," pochvaloval si.

Frydrych si svůj parádní hod schoval do poslední série a výkonem 88,32 m odsunul ze stupňů vítězů olympijského vítěze Thomase Röhlera z Německa. Londýn ho zastihl ve velké formě. Na rozdíl od Vadlejcha nepatřil k favoritům, ale chytil se už v kvalifikaci a posledním finálovým hodem zlepšil po sedmi letech osobní rekord o devět centimetrů.

Postaral se o jednu z nejpřekvapivějších medailí šampionátu. "Nechci říct, že se tam teďka cítím trochu nepatřičně, ale samozřejmě jsem měl veliký štěstí. Protože Thomas (Röhler) měl vícekrát za 90 a byli tam ještě jiní adepti. Prostě uhájil jsem to před nejlepším oštěpařem o šest centimetrů," řekl.

Po dvou pokusech, kterými atakoval hranici 88 metrů, dokonce cítil šanci i na devadesátku a titul. "Hodně jsem cítil, že můžu hodit dál. A ten ideální hod dneska nepřišel," poznamenal.

Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný mohl mít ze svých svěřenců radost. "Byl to krásný, neskutečný závod. V podstatě ten Kuba to tam měl připravené, kdyby si tam trochu podržel zadek, hodil by ještě dál. Ale Vetter si to zasloužil za tuhle sezonu. A já jsem šťastný, že oni mají medaili," řekl.