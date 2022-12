Na pódiu si vylil flašku na hlavu. Šest výher a jsem šampion, směje se šipkař Gawlas

České šipky zažily o víkendu historický průlom na mistrovství světa. Adam Gawlas v sobotu jako první český hráč postoupil do druhého kola a hned v neděli ho napodobil také Karel Sedláček. Gawlas se před dalším utkáním z Londýna na pár dní vrátil a pro Aktuálně.cz pohovořil o dojmech z vítězného debutu na nejvyšší šipkařské scéně.

Gawlas, který hrál před třemi lety finále mistrovství světa do 18 i 23 let, si na šampionátu dospělých zahrál poprvé v kariéře. A dramatický zápas prvního kola proti Velšanovi Richiemu Burnettovi, pětapadesátileté legendě šipek, zvládl poměrem 3:2 na sety.

"Cítil jsem se po zápase opravdu dobře, i když mi nejdříve nedocházelo, co jsem dokázal. Utkání bylo dost napínavé a těší mě, že jsem to nakonec nezdramatizoval ještě více," usmívá se dvacetiletý hráč.

Gawlas vstoupil do sobotního duelu skvěle a v prvním setu nepovolil soupeři ani leg. Jenže pak se Burnett zvedl, otočil na 2:1 a český mladík byl viditelně nervózní.

"V určitých chvílích bylo vidět, jak to tlačím na sílu. Svazovalo mě hlavně to, že zápas byl důležitý i vzhledem k udržení karty na tour PDC. Teď to na 90 až 95 procent vypadá, že kartu udržím," vysvětluje.

Gawlas měl kartu v držení od začátku loňského roku, ale za dvě sezony nenahrál na elitních turnajích tolik bodů, aby měl už před MS jistotu, že vstupenku udrží. Triumf nad Burnettem by mu k potvrzení pozice mezi 64 nejlepšími hráči světa měl stačit.

Navíc ani druhé kolo nemusí být pro Čecha konečnou. "Večer po zápase jsem si říkal, že k titulu mistra světa je to vlastně šest výher. Šestkrát se pořádně zasoustředím a může se to stát," zasní se na chvilku. "Pořád jsem v turnaji, je to super pocit," dodává.

Na druhou stranu si Gawlas uvědomuje, že výkon v úvodním kole měl k dokonalosti daleko. Naštěstí pro něj nehrál nadstandardně ani Burnett, mistr světa organizace BDO z roku 1995.

Velšan je ve světě šipek známý neortodoxním stylem, při odhazování trhá celým tělem a často za sebe kopne nohou. Vždyť také Gawlas při minulém vzájemném duelu schytal jeden kopanec. V sobotu Burnett rovněž vystřihl několik výstavních holubiček.

"Když byl pod tlakem, věděl jsem, že přijdou kopance dozadu. Proto jsem si poodstoupil dále," směje se Gawlas. On sám pobavil diváky v tradičním dějišti Alexandra Palace hlavně oslavami po zápase. Na pódiu si pořádně zaskákal, vylil si na hlavu láhev vody a zvedal ruce s fanoušky.

"To polévání vzniklo už vloni na turnaji v Maďarsku. Čekal bych, že za to může být nějaká pokuta, ale lidé to žerou, tak mi to tolerují. Dokud flašku nehodím mezi diváky, asi je to v pohodě. Radost a emoce k tomu patří, šipky to podle mě obohacuje," míní hráč z Návsí u Jablunkova.

Za postup do druhého kola už má jistou odměnu přes 400 tisíc korun. Další zápas proti Angličanovi Ryanu Searlovi ho čeká za dva dny.

"Dopředu bylo domluvené, že i když vyhraju, poletím z Londýna ještě v neděli domů. Oddechnu si, pořádně se připravím a ve středu vyrazím zpátky do Ally Pally," líčí Gawlas.

Searle, hráč s dlouhými vlasy a přezdívkou "Heavy Metal", je světovou šestnáctkou, nicméně Gawlas už ho jednou porazil. "Letos v Praze se mi to povedlo, má mi asi co vracet. Zaházím si a zase si uvědomím, že na to mám. Jen nesmím dělat velké chyby jako v sobotu," říká česká naděje.

V neděli na Gawlasův úspěch navázal i druhý Čech v turnaji Sedláček. Třiačtyřicetiletý šipkař vyhrál utkání MS na třetí pokus, s Australanem Raymondem Smithem, loňským osmifinalistou, si poradil rychle 3:0.

"Měl jsem možnost to sledovat živě, je parádní, že jsme postoupili oba. Karlovi jsem v legraci vyčinil, že jsem za ním do Londýna musel přiletět já, aby tady konečně vyhrál. Doufejme, že se nám bude dařit i dále," uzavírá s úsměvem Gawlas.

Soupeřem Sedláčka ve druhém kole bude nizozemský šipkař Dirk van Duijvenbode. Zápasy obou Čechů se odehrají ve čtvrtek odpoledne.