15 milionů dolarů pro Johnsona. Golfista získal nejvyšší sportovní odměnu

Golfista Dustin Johnson premiérově ovládl celkové pořadí FedEx Cupu a na konto si připsal nejvyšší sportovní odměnu ve výši 15 miliónů dolarů, v přepočtu přes 336 milionů korun. Američan v Atlantě získal třiadvacátý titul na PGA Tour a potvrdil své postavení prvního hráče světa.

"Je velmi obtížné tuhle trofej získat," řekl šestatřicetiletý Johnson a jeho úsměv se odrážel v nablýskaném stříbrném poháru.

"Měl jsem vývoj pod kontrolou, ale musel jsem hrát dobrý golf a bojovat, protože jsem měl v zádech skvělé soupeře," doplnil otec dvou synů, které má s dcerou hokejové legendy Waynea Gretzkyho.

Johnson vstupoval do Tour Championship z pozice lídra, se skóre -10 a náskokem dvou ran na nejbližší soupeře. Před finále si vypracoval vedení pěti ran, které pak kontroloval díky dobrým patům. Po birdie na závěrečné osmnáctce nakonec vyhrál o tři rány před krajany Justinem Thomasem a Xanderem Schauffelem.

"Tohle hřiště je náročné a žádný náskok tady není bezpečný. Trefoval jsem ale míč čistě, hrál opravdu výtečně a jsem na sebe pyšný, jak jsem to zvládl. Chtěl jsem být jednou vítězem FedEx Cupu a teď se mi to splnilo," řekl Johnson.

Vítěz majoru US Open z roku 2016 se stal jako první nejvýše nasazeným, který potvrdil roli jedničky po Tigeru Woodsovi. Ten to dokázal před jedenácti lety.

Turnajem v Atlantě skončila sezona 2019/20 přerušená pandemií koronaviru. Už ve čtvrtek startuje nová a do konce roku ještě hráče čekají dva odložené majory - US Open se uskuteční od 17. do 20 září, Masters v Augustě se bude hrát v listopadu.

V roli favorita do nich půjde Johnson. "Pravděpodobně hraju nejlépe v kariéře. Věřím každé části své hry, všechno je vyladěno," pochvaluje si.