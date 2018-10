Paralelní slalom má nahradit v programu ZOH kombinaci. Pravděpodobně už v Pekingu

před 19 minutami

Paralelní slalom by měl v olympijském programu vystřídat sjezdařskou kombinaci. | Foto: Reuters

Mezinárodní olympijský výbor má do konce roku rozhodnout o tom, zda bude paralelní slalom zařazen do olympijského programu na úkor kombinace.

Sölden (Rakousko) - Paralelní slalom se s největší pravděpodobností stane novou olympijskou disciplínou alpského lyžování. Už v Pekingu v roce 2022 by měl v obou kategoriích nahradit kombinaci, ještě do konce tohoto roku o tom má rozhodnout Mezinárodní olympijský výbor. Na zasedání Forum Alpinum před startem sezony Světového poháru v Söldenu to řekla generální sekretářka Mezinárodní lyžařské federace Sarah Lewisová.

Paralelní závod byl na programu už letos v Pchjongčchangu, kde v tomto formátu premiérově na ZOH soutěžila národní družstva. V Pekingu bude při současném vyřazení alpské kombinace složené ze sjezdu a slalomu znovu na programu 11 sjezdařských disciplín.

Na mistrovství světa se bude v paralelním slalomu jednotlivců závodit poprvé v roce 2021 v Cortině d'Ampezzo.