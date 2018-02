Ledecká pozlatila své jméno, říkají experti. Marketingově může atakovat Jágrův příběh

před 12 hodinami

Senzační úspěch Ester Ledecké určitě slaví současní sponzoři, ti noví si budou muset připlatit a postavit se do fronty.

Praha - Po dnešní zlaté medaili v olympijském superobřím slalomu vyskočila marketingová hodnota české snowboardistky a lyžařky Ester Ledecké strmě vzhůru. Stane se teď hvězdou světového kalibru, zlato ve sjezdovém lyžování je pro ni vstupenkou do globálního marketingu. Vyplývá z ankety ČTK mezi marketingovými odborníky.

Ledecká má šanci marketingově atakovat například příběh Jaromíra Jágra.

"Ledecká doslova pozlatila své jméno, citují ji největší globální média. To má obrovskou cenu, kterou má šanci komerčně využít. Ester Ledecká má navíc skvělý marketingový potenciál," uvedl prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Brabec.

Její osobnostní analýza je podle něj navíc rámovaná krásným příběhem: Dívka z malé země kdesi v Evropě, která vyrostla na malých českých horách, rodiče ji odmala vychovávali k píli a cílevědomosti…

Podle Zdeňka Haška z Marketingového institutu senzační úspěch určitě slaví současní sponzoři a ti noví si budou muset připlatit a postavit se do fronty.

"Pro oslovení mileniálů bude Ester vhodným ambasadorem. Naštěstí je v týmu zkušeného Sport Investu, takže se můžeme dočkat i velké ryby a mezinárodního kontraktu. Stane se teď hvězdou světového kalibru," dodal Hašek.

Podle předsedy představenstva Sport Invest Marketing Davida Trávníčka, který s Ledeckou spolupracuje, se na výrazném zvýšení hodnoty zlaté medailistky neprojeví jen samotný sportovní úspěch, ale i její následné reakce a vystupování, kterým si získala přízeň celého světa.

"Je to o praktické ukázce marketingového potenciálu sportovce v přímém přenosu, který mohla sledovat celá planeta. Emoce v cíli, úsměv a profesionalita během desítek rozhovorů, tisková konference s vtipem a spontánním potleskem novinářů, skvělá angličtina, nadšené a obdivné reakce osobností nejen ze světa lyžování. To jsou fakta, která si každý potencionální partner může velmi jednoduše nalézt a ověřit," řekl Trávníček.

"Před olympiádou jsme věřili v získání dalšího globálního partnera. V tuto chvíli jsem prakticky přesvědčen, že si budeme moci vybírat," dodal.

Ledecká už nyní je ambasadorkou značky Coca Cola, která je nejen významným partnerem Mezinárodního olympijského výboru, ale i jednou ze tří největších značek na světě.

"Krásně se to propojilo nejen pro Ledeckou, ale především to je vstupenka do globálního marketingu," říká Brabec.

Na jméno Ledecké vsadily další globální značky - je členem VISA Teamu a podporuje ji Adidas. "Kdyby Ledecká byla třeba zlatou olympioničkou na skeletonu, tak její marketingová hodnota je násobně nižší. Lyžování generuje totiž nejen obrovské obchodní synergie, ale především velmi zajímavou cílovou skupinu s mimořádnou kupní silou," myslí si Brabec.