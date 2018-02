Byla to tichá a urputná holčička, vzpomíná trenér na zrod šampionky Ledecké

před 4 hodinami

Ledecká lyžařsky vyrostla ve Špindlerově Mlýně, v největším lyžařském středisku v Česku. Na sjezdovky to měla velmi blízko, protože rodina si tam pořídila chalupu.

Špindlerův Mlýn - U olympijské šampionky v superobřím slalomu Ester Ledecké se podle jejího žákovského trenéra Jana Lukáše skloubil talent se zaujetím a poctivostí v tréninku.

"Byla to tichá, urputná a snaživá holčička, trénink odjezdila poctivě do poslední branky," zavzpomínal Lukáš na dobu, kdy Ledeckou v jejích pěti letech začal ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších trénovat.

Když se dnes dozvěděl o vítězství bývalé svěřenkyně, v první chvíli tomu vůbec nevěřil. "Říkal jsem si, že jsem to propásl, že už se jede snowboard, když hlásili, že je zlatá. Je to úžasné," řekl dvaapadesátiletý Lukáš, který je předsedou lyžařského oddílu SK Špindl a trénování se věnuje 25 let.

Je také učitelem na špindlerovské základní škole. Ledeckou na lyžích trénoval asi pět let, po celou takzvanou předžákovskou kategorii.

Velkou předností Ledecké je podle Lukáše to, že má "závodní hlavu", což se ukázalo i při dnešní zlaté jízdě. "Postaví se na start, zasoustředí se, podívá se a jede. Od první brány je ve svém světě a prožívá a užívá si ten závod a nebere to jako něco výjimečného," řekl.

Že by z Ledecké mohla být úspěšná sportovkyně, naznačovaly již její začátky na lyžích. "Říkal jsem rodičům, že by bylo dobré, kdyby závodila, že na tom hezky stojí," řekl. V té době měl v lyžařském tréninku v oddílu řadu nadaných dětí.

"Byli jsme na kopci vidět, Ledečtí přišli s Esterkou i (jejím bratrem) Jonáškem. Nějaký čas chodila Ester i do školy ve Špindlerově Mlýně. Později lyžování dostalo přednost a maminka a babička se s ní učily," řekl Lukáš.

Na závodech dětí si malá Ester vedla dobře od samého začátku. "Tehdy zrovna vymysleli novou kategorii superpřípravky. Esterka byla hned v prvních závodech velice úspěšná," uvedl Lukáš. Již jako dítě kombinovala lyže a snowboard. "Byli rádi, když lyžařské závody skončily brzo a pak stihli ještě snowboardové závody, které byly odpoledne. Tehdy na snowboardu jezdila i triky a skoky," řekl.

Na Ledeckou je Lukáš hrdý, svůj podíl na jejím úspěchu však vidí skromně. "Vždycky říkám, že úlohou trenéra není děcka někam dovést, ale spíš je neodradit a nezkazit. Ten talent a především jejich práce je rozhodující. Trenér může někdy udělat více zla než dobra a mně se povedlo, že to třeba bylo opačně," řekl Lukáš, pod jehož rukama prošli také například lyžaři Kryštof Krýzl, Adam Zika či Andrea Zemanová. Lukášovým trenérským vzorem je bývalý úspěšný slalomář Bohumír Zeman.

Poslední roky Ledecká již trénuje v cizině. Po asi pěti letech se na špindlerovské sjezdovky vrátila na konci loňského prosince, kdy trénovala v areálu Svatý Petr.