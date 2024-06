Davids žaloval, Collina bouchal pěstí. Neměl rád Čechy, tak to rozsekl, vypráví Řepka

Čeští fotbalisté na mistrovství Evropy nikdy v historii nechyběli a v roce 2000 chtěli navázat na předchozí stříbrný šampionát. V Nizozemsku a Belgii ale vypadli už ve skupině, za což mohla také úvodní porážka s domácími "tulipány". Penalta, kterou tehdy nařídil Pierluigi Collina, vyvolává u fanoušků vztek dodnes.

Od toho zápasu uplynulo už 24 let. Češi zahajovali Euro v Amsterdamu v neděli 11. června 2000 soubojem s Nizozemci a v těžké skupině s Francií a Dánskem potřebovali na úvod bodovat.

Byla to od začátku pořádná bitva, v níž na sebe často naráželi stoper Tomáš Řepka a středopolař Edgar Davids, kteří se znali z italské ligy. A dobře je znal také italský sudí Collina.

"Krátce před Eurem jsme hráli s Fiorentinou proti Juventusu a v tom zápase jsme po sobě s Edgarem dost šlapali. Nakládal jsem mu, on nakládal mně a pořád na mě žaloval," vzpomíná Řepka.

"Potom jsme hráli proti Interu, pískal Collina a vyloučil mě. Sešlo se to tak, že za necelé tři týdny jsme se potkali na ME všichni tři a s Edgarem jsme pokračovali ve vzájemném zápase," vypráví.

Češi v Amsterdamu nejdříve přečkali tlak Oranjes a ve druhém poločase do soupeře bušili. Karel Poborský ve skluzu minul odkrytou bránu, Pavel Nedvěd a Jan Koller trefili tyč a břevno.

Collina se v zápase projevoval přesně tak, jak ho znal celý fotbalový svět. Dramatická gesta, naběhlé žíly a až strašidelný pohled. Řepkovi ukázal žlutou kartu po hodině hry.

"Udělal jsem faul někde na půlce, Edgar tam přilítl a začal žalovat. Ať mě vyhodí, že mám kecy, že hraju jak prase a že se to opakuje. Tak jsem na něj nastoupil, proč žaluje, že to je věc rozhodčího," popisuje Řepka legendární rozmíšku.

"Collina se pak do mě pustil, abych šel pryč, a bouchal do mě pěstičkou," pokračuje bývalý fotbalista, který se šampionátu v roce 2000 věnuje i ve svém podcastu Red Card.

"Finiscila! Vai via! VAI VIA!". Compie oggi 60 anni Pierluigi #Collina, l'unico uomo in grado di infilarsi in una rissa tra Edgar Davids e Tomas Repka e uscirne da trionfatore assoluto. pic.twitter.com/6LY45SEaIw — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 13, 2020

Utkání spělo k bezbrankové remíze, jenže v 88. minutě využil Ronald de Boer ve vápně lehkého potažení za dres a teatrálně spadl k zemi. Collina neváhal a českému kapitánovi Jiřímu Němcovi zapískal faul. Penalta.

Nedvěd si před sudím klekl na kolena, brankář Pavel Srniček se držel za hlavu a ukazoval Collinovi znak fair play na dresu. Do diskuze se chtěl zapojit i Řepka, ale na rozhodnutí už se nic nezměnilo.

Míč si vzal Frank de Boer, bratr faulovaného, pokutový kop proměnil a Nizozemci vyhráli 1:0. Ještě v nastavení uviděl na lavičce červenou kartu protestující Radoslav Látal.

V Česku se rozjela nenávist

"Byla tam úplně jiná hvězda, která zazářila v poslední minutě. Je mi to líto kvůli našim fanouškům," říkal po hořké porážce Nedvěd. Ten měl obavy už před zápasem, když mluvil o tom, jak ho Collina v Itálii dvakrát vyloučil a jak nemá rád Tomáše Řepku a obecně Čechy.

"Je to pravda. Neměl rád Čechy, i když vždycky tvrdil, že to tak není. Špatné zkušenosti s ním měli i Méďa, Poborák a Pavel Srniček. Přitom já jsem mu nikdy nic neudělal. Možná jsem hrál tvrději, než byli v Itálii zvyklí, možná jsem mu nebyl sympatický," uvažuje po letech Řepka.

Klíčová penalta mu připadá přísná pořád. "Potažení tam bylo, ale De Boer tomu hodně přidal. My jsme v tom zápase taky měli šance, jenže nakonec to rozsekl Collina a fakt, že Nizozemsko hrálo doma. Byl jsem otrávený, všichni byli frustrovaní," říká.

V Česku se stal Collina doslova úhlavním nepřítelem. Ukřivdění fanoušci si z jeho obličeje dělali terč na šipky a vymýšleli pro holohlavého Itala všemožná pojmenování. Fantomas, E.T. nebo lebkoun.

Komise rozhodčích na ME se za něj postavila, penalta prý byla odpískaná správně. Češi se z těžké rány už nevzpamatovali a po prohře 1:2 s mistry světa Francouzi bylo jasné, že na turnaji končí.

Ani ve druhém duelu nebyla o nevšední momenty nouze. Na první gól přihrál Thierrymu Henrymu nepovedenou malou domů Petr Gabriel a Poborský pak vyrovnal z penalty po faulu na Nedvěda, který se však odehrál ještě před vápnem.

V posledním zápase už o nic nešlo, Češi v něm porazili Dány 2:0.

"Ten první zápas s Nizozemci jsme mohli vyhrát. Bylo by to úžasné a posílilo by nás to mentálně. Byla to totiž skupina smrti," míní Řepka.

A v Česku nenáviděný Collina? Celosvětově byl naopak uznávaný jako naprostá špička ve svém oboru. Pískal finále na olympiádě 1996, finále Poháru UEFA, Ligy mistrů i světového šampionátu 2002.

Řecko od pokutového kopu ušetřil

Mezinárodní rozhodcovskou kariéru ukončil po portugalskému Euru 2004 ve 44 letech a poté se naplno začal věnovat podnikání v oblasti finančnictví. Doma obdržel Řád za zásluhy o Italskou republiku, napsal knihu Moje pravidla hry a osm let byl v čele komise rozhodčích UEFA.

Někteří čeští fotbalisté včetně Nedvěda, který se s rozhodčím, jenž přišel o vlasy kvůli nemoci zvané alopecie, potkával dále v italské lize, Collinovi odpískanou penaltu z června 2000 odpustili.

Jiným, včetně tehdejšího reprezentačního kouče Jozefa Chovance, zůstal sporný okamžik ležet v žaludku. Na popularitě v Česku potom Collinovi nepřidalo ani semifinále Eura 2004, kde znovu rozhodoval zápas Nedvěda a spol.

Perfektní jízdu českého týmu zastavili Řekové a Collinovi bylo vyčítáno zejména to, že ve druhém poločase přehlédl držení Traianose Dellase proti Kollerovi. Zákrok, po kterém skončil český obr na trávníku, se nápadně podobal tomu Němcovu z roku 2000.