Češi jim nedají spát už 20 let. Kvůli záhadnému střídání Nizozemci postavili sochu

Pro české fanoušky zápas století, pro ty nizozemské noční můra, kterou dodnes nechápou. Bitva mezi svěřenci Karla Brücknera a Dicka Advocaata na fotbalovému Euru 2004 skončila velkým obratem výběru prvního jmenovaného. Holandský kouč skončil s cejchem, který nikdy nesmazal. Na památku jeho podivného střídání v tomto zápase stojí v městě Hilversum dokonce socha.

Běžela 58. minuta, když se stadion rozhučel a rozpištěl. Ze hřiště se překvapivě poroučel dosud nejlepší hráč na hřišti Arjen Robben. Nizozemsko vedlo nad českou reprezentací 2:1 a křídelník Oranjes byl u obou vstřelených gólů.

Advocaata to ale nezajímalo. "Galásek měl uprostřed hřiště příliš místa. Chtěl jsem zahustit střed zálohy a pošetřit Robbena, který se vracel po zranění," vysvětloval po zápase nizozemský kouč.

Místo Robbena vběhl na plac záložník Paul Bosvelt a sledoval, jak Češi dvěma výstavními trefami otáčejí zápas ve svůj prospěch a vyhrávají 3:2.

Nestranný divák si mohl mlaskat blahem díky dramatické podívané, na kterou se dodnes vzpomíná. I britský deník The Guardian zařadil tenhle duel do svého seriálu "Můj nejoblíbenější zápas".

V nizozemské fotbalové historii je však nejen utkání, ale především 58. minuta zápasu zapsána černým písmem.

19.6. 2004

Česko - Nizozemsko 3:2

19.6. 2004

Česko - Nizozemsko 3:2

Jeden z nejlepších zápasů v historii.

Druhý den se pro Advocaata rozpoutalo mediální peklo. Sepsuli ho novináři i experti, a na tiskové konferenci jeho rozhodnutí o stažení Robbena z trávníku odsoudil i jeho trenérský asistent Willem van Hanegem.

"Kdyby se to mělo opakovat, srazím ho na trávník," nechal se slyšet před novináři.

Trenérský štáb byl rozhádaný a v ideální náladě nebyli ani hráči, kde se to jen hemžilo hvězdnými jmény. V bráně Edwin Van Der Sar, v poli řádili vedle Robbena Clarence Seedorf, Edgar Davids nebo Ruud van Nistelrooy.

Nizozemští fanoušci tak měli nejvyšší očekávání. "Co na tom, že jsme pak postoupili do semifinále a získali bronz. Všichni si stejně pamatovali to střídání. Nemělo cenu dál pokračovat," vzpomínal s odstupem Advocaat, který pak na lavičce skončil, přestože měl smlouvu až do roku 2006.

Oranjes to dotáhli nakonec stejně daleko jako pánové Poborský, Nedvěd, Koller, Baroš či Šmicer. Také česká reprezentace prohrála v semifinále a zbyl na ni tedy bronz.

Pro Nizozemce je ale tehdejší porážka tak silný moment, že letos po dvaceti letech od památného zápasu nechali v parku v městečku Hilversum postavit sochu, která znázorňuje čtvrtého rozhodčího, jenž drží ceduli pro střídání, a vedle něj postává připravený Bosvelt.