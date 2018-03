Na "Valašce" začne domácí rallyeová sezona. Kopecký míří za šestým titulem

před 4 hodinami

Slavnostního startu 37. ročníku Valašské Rallye se zúčastní 79 posádek, mezi nimi budou i dvě ženy za volantem soutěžních speciálů.

Valašské Meziříčí - Stejně jako před rokem bude i letos prvním závodem mistrovství České republiky v automobilových soutěží Valašská rallye a opět bude hlavním favoritem závodu i celého seriálu Jan Kopecký. Tovární jezdec Škody bude útočit na čtvrtý titul v řadě a šestý v kariéře, jeho hlavním soupeřem by měl být opět Václav Pech.

Ambice umístit se na stupních vítězů má však celá řada dalších jezdců v čele s loni třetím Janem Černým nebo Janem Dohnalem, který při Kopeckého absenci ovládl poslední soutěž minulé sezony Rallye Příbram.

"Série našich výher je hodně dlouhá, ale náš cíl je samozřejmě vyhrávat i nadále. Může se však stát cokoliv. Mohu udělat chybu nebo můžeme mít technický problém, což jsem za celou dobu neměl," řekl Kopecký, jehož navigátorem bude opět Pavel Dresler.

Kopeckého barvy oslaví výročí československé státnosti

"Očekávám, že naši soupeři budou ještě silnější, a přál bych si, aby i na dalších soutěžích byla stejně krásná startovka jako teď na Valašce," poukázal šestatřicetiletý pilot na kvalitní pole s 18 vozy kategorie R5.

Kopecký, který v domácím šampionátu ovládl v průběhu tří let všech 16 rallye, do nichž nastoupil, a celkově pak v Česku vyhrál 17 podniků za sebou, pojede letos doma s netradičním designem vozu Škoda Fabia R5. Klasický bílo-zeleno-černý vystřídají bílo-modro-červené barvy na počest stého výročí vzniku Československa. S podobně zbarveným vozem už dokázal vyhrát třídu WRC2 na Rallye Monte Carlo.

"Je to jedna z větších změn a jsem rád, že přichází v roce, kdy budeme slavit sto let české státnosti. Věřím, že se to bude fanouškům líbit a budou nás podporovat," přál si Kopecký v prosinci, kdy tým Škoda Motorsport změny představil.

Dlouholetým hlavním rivalem Kopeckého je Pech, v posledních letech vždy druhý. "Chtěli bychom být více konkurenceschopní škodovce. Zažil jsem roky, kdy se nám dařilo Honzu trápit víc než loni, a chtěli bychom se pokusit se mu více přiblížit. Aby to neměl tak jednoduché," uvedl Pech pro mediasport.cz.

Pech, který pojede stejně jako loni s vozem Ford Fiesta R5, však v zimě řešil i zdravotní problémy. Měl velké potíže s páteří. "Díky péči svého přítele primáře a všech dalších věhlasných ortopedů, fyzioterapeutů, senzibilů a dlouhé řady lidí, kteří to se mnou myslí dobře, se mi podařilo docela v 'krátkém' čase, čtyř měsíců, vrátit do původního stavu i bez nutnosti operace," řekl Pech.

77 mužům budou čelit dvě ženy - pilotky

Na start populární "Valašky" se přihlásilo celkem 85 posádek. Z nich 77 se rozhodlo pro účast v mistrovství České republiky v rallye a osm v Poháru Miroslava Hošáka. Do prezentace se pořadatelům omluvilo šest jezdců, slavnostního startu se tak zúčastní 79 soutěžících.

Českým dvojicím se postaví tři Slováci, 12 Poláků (jeden s českou licencí), dva Rakušané (jeden s českou licencí) a dva Norové.

Mezi nimi bodu na 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018, jak zní oficiální název soutěže, coby pilotky také dvě ženy. Pavlína Tydlačková usedne za volant Renaultu Clio a Sandra Pokorná bude bojovat v Subaru Impreza. Dalších sedm žen usedne do sedadla spolujezdce, aby navigovalysvé mužské kolegy po náročných tratích Valašska, Lašska a Oderska.