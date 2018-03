Mareš přesedne do Fabie R5, nejprve se chce hlavně učit

před 55 minutami

Rallyový pilot Filip Mareš letos usedne do Škody Fabia R5, prioritou bude působení v domácím šampionátu.

Praha - Automobilový jezdec Filip Mareš se v nadcházející sezoně představí v domácím rallyovém šampionátu s vozem kategorie R5. Šestadvacetiletý pilot bude i nadále závodit s podporou Autoklubu České republiky, který si jej v roce 2016 vybral jako prvního v projektu hledání nových pilotů Autoklub Peugeot Rally Talent.

"Myslím si, že předešlé dvě sezony se vydařily. Teď na ně mohu navazovat a doufám, že budu při přechodu do vyšší kategorie těžit ze zkušeností, které jsem načerpal," uvedl Mareš na středeční tiskové konferenci v Praze. Na té bylo oficiálně potvrzeno, že bude v českém mistrovství jezdit s vozem Škoda Fabia R5 v barvách ACA Škoda Autoklub týmu.

Mareš doposud závodil s vozem Peugeot 208 R2 a jeho prioritou byly starty v evropském šampionátu. V juniorské kategorii do 27 let bojoval o mistrovský titul, nakonec byl třetí. V letošním roce se ale soustředí hlavně na MČR.

"To je hlavní cíl, kořen našich plánů. Chtěl bych ale také hodně testovat, protože mám minimum zkušeností s auty s pohonem na všechna čtyři kola," uvedl Mareš, který doposud jezdil s "dvoukolkami". "Loni jsem se namlsal starty v zahraničí, a pokud by to šlo, rád bych se tam opět vydal. Jsem ale nohama na zemi, chceme jít postupně. Teď se budu hlavně učit," řekl.

Kde by se měl ve výsledkových listinách pohybovat, moc odhadovat nechtěl. "Jsem ale závodník. Chci být vepředu a rád bych se posouval a zlepšoval," podotkl Mareš, jenž si hodně slibuje i od spolupráce s Romanem Krestou.

Tým několikanásobného českého šampiona a bývalého továrního jezdce Škody a Fordu totiž bude jeho vůz připravovat. "Jsem si vědom, že mám to nejlepší, co můžu dostat, k dispozici. Budu to mít usnadněné, ale i tak je to pro nás velké sousto," řekl Mareš, jehož spolujezdcem bude Jan Hloušek.

První start posádku čeká již příští týden na Valašské rallye, úvodní soutěži domácího šampionátu.