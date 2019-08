Charouzův tým zválcoval německou Formuli 4. Na Nürburgringu vyhrál i Čech Staněk

před 1 hodinou

Sauber Junior Team by US-Charouz RacingSystem

Alessandro Ghiretti v závodě německé Formule 4 na Nürburgringu

Sauber Junior Team by US-Charouz RacingSystem

Artur Leclerc v závodě německé Formule 4 na Nürburgringu

Sauber Junior Team by US-Charouz RacingSystem

Theo Pourchaire v závodě německé Formule 4 na Nürburgringu

Sauber Junior Team by US-Charouz RacingSystem

Roman Staněk v závodě německé Formule 4 na Nürburgringu.

Piloti společné stáje Antonína Charouze a Ralfa Schumachera ovládli o víkendu všechny tři závody německého šampionátu Formule 4 na Nürburgringu.

Tým s krkolomným názvem Sauber Junior Team by US-Charouz Racing System mohl v prvních dvou jízdách slavit triumf francouzského mladíčka Thea Pourchaireho, třetí ovládl český talent Roman Staněk.

V sobotu se jel jeden závod. V něm si Francouz dojel pro vítězství, za ním skončil Staněk a jako čtvrtý viděl šachovnicový praporek Alessandro Ghiretti. Arthur Leclerc, mladší bratr pilota F1 Charlese, uzavřel elitní desítku.

V neděli dominance česko-německé stáje bez ohledu na deštivé počasí ještě gradovala. Druhý závod programu na Nürburgringu vyhrál opět suverénní Pourchaire, na stupně vítězů díky třetímu místu vystoupal i Leclerc. Poslední klání F4 z pole position ovládl Staněk.

"Bylo to tu skvělé od páteční kvalifikace až po druhý nedělní závod. Vždycky je obtížné jet v dešti nebo když je trať ještě mokrá. Snažil jsem se zůstat v klidu a dělat vše, co je v mých silách. Myslím, že se to celkem povedlo," liboval si teprve 15letý Staněk.

V průběžném pořadí seriálu se seřadila kompletní čtveřice pilotů juniorky Sauberu. Suverénně vede Pourchaire se 189 body, druhý Leclerc na něj ztrácí 53 bodů. Za nimi jsou pak Staněk (129) a Ghiretti (122).