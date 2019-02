Školák Staněk sní o F1. Teď vymění motokáru za monopost Formule 4

před 1 hodinou

Čtrnáctiletý Roman Staněk sice stále chodí na základní školu, ale zároveň je to jeden z velkých talentů českého motoristického sportu. Úspěšný závodník v motokárách už pošilhává po Formuli 4.

Všechno to začalo vlastně náhodou. Roman se svými dvěma bratry vyrazil na motokáry, aby si vyzkoušeli, jaké to vlastně je. "Jeden známý nám řekl, že jsme docela dobří a měli bychom vyzkoušet pár závodů," vzpomíná s úsměvem rodák z Valašského Meziříčí.

Na rozdíl od sourozenců u závodění vydržel a od prvního závodu dával najevo, že je v něm skrytý velký talent. Pak už bylo jen otázkou času, kdy vyrazil na první závody do zahraničí, aby se poměřil s daleko větší konkurencí. I tam od začátku vyhrával, v roce 2015 vyhrál finále italského poháru.

"Měl jsem trenéra, který také v zahraničí jezdil a měl tam kontakty. Na závody vás nikdo nezve, hlásíte se sami. Ale musíte mít samozřejmě soudnost, když byste dostávali tři vteřiny na kolo, tak se tam necpete," vysvětloval Staněk, jak to chodí ve světě motokár.

Škola jako nutné zlo

Se svojí kariérou to myslí vážně a už nyní přípravě hodně obětuje. "Dnes nemám čas už vůbec na nic. Přijdu domů ze školy, jdu si zacvičit a pak buď trénuju, nebo mám závody. Posilovna, kolo, běhání. Nic víc nestíhám. Kromě školy, to je jasné," směje se žák deváté třídy základní školy v Zašové na Vsetínsku.

Právě školní docházka je pro Staňka nutné zlo. "Nejraději bych jen závodil, to je jasné. Ale vím, že to nejde. Školu zvládám. S panem ředitelem a učiteli jsem domluven, že si jednou za čas vše doplním, sešity, učení. Moc jim děkuji, že mi takto vycházejí vstříc."

Letos Staňka čeká velká změna. Motokáru vymění za monopost Formule 4. Česká naděje se stala členem týmu členem týmu US Racing - Charouz Racing System by Sauber Junior Team. Dostal se tak do programu, jehož vrcholem může bát účast v F1.

Snem je samozřejmě formule 1

"Testoval jsem už v Barceloně a v Itálii a dojmy jsou dobré. V motokáře je všechno rychlejší, ve formuli si zase musíte dávat daleko větší pozor, kde brzdit, jak točit volantem, abyste autem neškubali a tak dále. Ale dá se říct, že stopa je velmi podobná, jako v motokárách," popsal své dojmy mladý závodník.

Staněk se chce první tři, čtyři závody v nové sezoně hlavně rozkoukávat. Pak už si ovšem dává celkem vysoké cíle. "Každý závod bych se chtěl umisťovat na stupních vítězů v kategorii nováčků. A ke konci sezony bych rád na pódiu v hlavních závodech."

Tím největším snem je samozřejmě formule 1. "Nechci to nějak zakřiknout. Samozřejmě to je můj sen. Ale kdyby se to nepovedlo, chtěl bych v motorismu zůstat. Ať už by to byla "gétéčka", vytrvalostní závody jako Le Mans a podobně. Ale jo, formule 1…hm, tam chci být," zasnil se talentovaný mladík.