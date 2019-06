Šampion F1, královna volantu i česká naděje. Most čeká velká česká premiéra NASCAR

před 42 minutami

| Foto: Autodrom Most

Piloti NASCAR si už mostecký okruh vyzkoušeli při testech. | Foto: Autodrom Most

Poprvé v historii dostanou čeští motorističtí fanoušci šanci vidět na vlastní oči silná monstra NASCAR. Evropská série toho šampionátu o víkendu ovládne trať v Mostě.

I když nejde o nejmodernější specifikace zámořských speciálů, do kterých se kvůli zpevněné karoserii bez dveří musí nastupovat bočním okénkem, a nepojede se na oválu, okruhové představení vozů NASCAR nabídne dramatické závodění.

Na severočeskou trať se totiž vydají konstrukčně naprosto identické vozy s osmiválcovým motorem Chevrolet V8 o objemu 5,8 litru, výkonem 445 koňských sil a manuální převodovkou. Auta jsou vybavena karbonovými karoseriemi v provedení Chevrolet SS, Chevrolet Camaro a Ford Mustang.

Závodní auta jsou ale jen jedním z velkých lákadel. Výjimečná jsou i jména, která do nich usedají. Poprvé se v Mostě na trati objeví šampion formule 1, za tým Go Fas Racingt totiž letos nastupuje Jacques Villeneuve.

Na nové závodnické "náčiní" si 48letý Kanaďan zvykl docela rychle a má na svém kontě už dvě třetí místa z italské Franciacorty. V průběžném pořadí patří mistru světa F1 z roku 1997 šesté místo.

O poznání hůře si na evropské NASCARy zvyká o šest let starší Ellen Lohrová. Jediná žena, která kdy vyhrála závod DTM, dosáhla v šesti zatím odjetých jízdách zatím nejlépe 14. pozice.

Německá pilotka původně po sezoně 2016 ukončila kariéru. "Už jsem nechtěla závodit, ale z týmu Dexwet-df1 Racing mě přesvědčili, ať se vrátím. Takový návrat je fyzická zátěž, ale moc si to užívám," uvedla Lohrová na předsezonním setkání s českými novináři v Mostě.

Domácí fanoušci mají také komu fandit. V NASCAR Whelen Euro Series závodí už pátým rokem Martin Doubek z Benátek u Litomyšle. Letošní sezona se ale zatím nevyvíjí podle jeho představ.

Ve Franciacortě při havárii utrpěl zranění a přišel tak o následující tři jízdy, navíc musel podstoupit operaci vykloubeného kolena. I přesto si byl minulý týden v Mostě zatrénovat.

"Noha se úspěšně hojí. Při tréninku v Mostě jsem používal speciální ortézu. Nebylo to ještě úplně ono, do závodu to však podle mě bude v pořádku. Pojedu na plný výkon," věří 25letý pilot.

NASCAR Whelen Euro Series je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent.

V sobotu i v neděli dny budou v Mostě při historicky první zastávce seriálu na východě Evropy k vidění hned dvě bodované jízdy. V jednom voze se totiž střídají dva piloti. První skupina bojuje o body v hlavní kategorii Elite 1, druhá pak v gentlemanské třídě Elite 2. Součástí závodního víkendu OMV MaxxMotion NASCAR Show budou také souboje historických vozů a formulí.