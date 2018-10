Video: Po bizarní bouračce hvězd NASCAR těsně před cílem se radoval třetí vzadu

včera

Fanoušci NASCAR viděli na Charlotte Motor Speedway chaotický závěr závodu, v němž neměl nikdo nic jistého.

Concord - V černou můru pro vedoucí dvojici a sen pro za nimi jedoucího pilota. V to se v úplně poslední šikaně proměnil finiš nedělního závodu NASCAR na okruhu Charlotte Motor Speedway.

Aby se zpestřila vyřazovací část elitního Sprint Cupu, připravili letos na oválu ve městě Concord v Severní Karolíně část trati v jeho vnitřku. Okruhu, podobnému tomu pro F1 v Indianapolisu, začali říkat Roval.

A právě tento neúplný ovál byl svědkem nevídaného vyvrcholení závodu. Už už se zdálo, že si to o vítězství rozdá dvojice Martin Truex junior (obhájce titulu) a Jimmie Johnson (sedminásobný šampion NASCAR).

Jenže americký veterán dostal v závěrečné šikaně smyk, při němž s sebou vzal i nevinného Truexe. Pro triumf si díky tomu dojel překvapený Ryan Blaney. "Aby dva jezdci přede mnou bourali a já vyhrál, to jsem ještě nezažil," kroutil vítěz v cíli nevěřícně hlavou.

Oběť celé situace, Truex junior, zuřil. Ještě na trati si to s Johnsonem vyřídil - vrazil mu do auta. "Johnson to nájezdu přehnal a odnesli jsme to oba. Ale tím se taky vyřadil z play off," připomněl 38letý pilot, že jeho o pět let starší soupeř přišel o šanci být letošním šampionem. Truex junior mezi dvanáctkou zbývajících aspirantů na celkové vítězství zůstává.