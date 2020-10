Doyle vyhrál všechny jízdy a má třetí Zlatou přilbu, mladík Kvěch byl senzačně druhý

Jason Doyle z Austrálie ovládl 72. ročník plochodrážní Zlaté přilby a v Pardubicích triumfoval potřetí za sebou. Druhý ve finále skončil český junior Jan Kvěch, třetí dojel další Australan Brady Kurtz. Václav Milík obsadil čtvrtou pozici.

Kvěchovi se podařilo v semifinále vyřadit účastníka Grand Prix Slovince Mateje Žagara, který si pak spravil chuť alespoň v malém finále. Svou roli zvládl ve druhé semifinálové skupině také Milík.

Obhájce vítězství z předchozích dvou let Doyle vyhrál na ovále ve Svítkově všechny jízdy, do nichž nastoupil. Také finále ovládl stylem start - cíl. Devatenáctiletý Kvěch se brzy probil na druhé místo, ale na překonání nedělního suveréna do konce šestikolové rozhodující jízdy už neměl.

"Povedl se mi start. Škoda, že to jedno místo ještě uteklo, ale bylo to moje první finále tady, jsme s týmem spokojení. Chtěl jsem samozřejmě porazit i Jasona, ale on jel ideální stopu a byl prostě rychlejší. Tak snad příště," uvedl Kvěch v rozhovoru pro Českou televizi.

Australané ve Zlaté přilbě v poslední dekádě vládnou, je to jejich pátý triumf. Před Doylem uspěli Darcy Ward (2013) a Chris Holder (2014).

Letošní ročník tradičního závodu se kvůli covidovým opatřením jel jen s 24 jezdci místo obvyklých 36. Také na tribunách mohly být pouze dvě tisícovky diváků.

Tradiční prodloužený plochodrážní víkend v Pardubicích začal v pátek světovým finále juniorů. Pro vítězství si v něm dojel Australan Jaimon Lidsey, Kvěch byl pátý a Petr Chlupáč skončil osmý.

V sobotu byl na programu 46. ročník juniorské Zlaté stuhy. Tu ovládl Robert Miškowiak z Polska, který se ve finále ubránil Kvěchovým útokům. Českému jezdci v cíli patřila druhá pozice.

Výsledky:

Finálový závod mistrovství světa juniorů na ploché dráze v Pardubicích: 1. Lidsey (Austr.), 2. Kubera (Pol.), 3. Mihailovs (Lot.), …5. Kvěch, 8. Chlupáč (oba ČR).

Zlatá stuha juniorů, 46. ročník závodu na ploché dráze v Pardubicích: 1. Miškowiak (Pol.), 2. M. Hansen (Dán.), 3. Kvěch, …6. Klíma (oba ČR).