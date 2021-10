Salač v Misanu vytěžil ze startu z první řady šest bodů

Nehoda se stala okolo nedělní 10. hodiny. Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil rychlík Slovácký expres, který směřoval z Prahy do Luhačovic na Zlínsku. "Bylo to v prostoru veřejnosti nepřístupném," řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle údajů uvedených na webových stránkách Českých drah vlaky úsekem projíždějí po jedné ze dvou traťových kolejí. K plnému obnovení provozu by podle dopravce mělo dojít zhruba v poledne.