Salač se v Kataru posunul o dvanáct míst, první závod sezony dojel osmý

Závod Světového poháru na 50 kilometrů klasickou technikou v Oslu vyhrál stejně jako loni ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov. Sekundu za lídrem průběžného pořadí seriálu dojel na druhém místě domácí Simen Hegstad Krüger, následovali tři další Norové. Michal Novák skončil jednatřicátý, od bodu ho dělily necelé čtyři vteřiny.

Proslulý maraton na Holmenkollenu se tentokrát musel obejít bez fanoušků, kteří měli kvůli obavám z šíření koronaviru na stadion zakázaný přístup. Třiadvacetiletý Bolšunov se po osmém prvenství v sezoně opět přiblížil k celkovému pohárovému triumfu, na který by dosáhl jako první ruský běžec po rozpadu SSSR.

V závěru jeho tempu stačil pouze Krüger, třetí Emil Iversen už měl téměř dvacetisekundový odstup. Novák ztratil přes pět a půl minuty, Adam Fellner a Petr Knop se seřadili na 42. a 43. místě.

Závod SP v běhu na lyžích v Oslu:

Muži - 50 km klasicky s hromadným startem:

1. Bolšunov (Rus.) 2:08:05,3 hod., 2. Krüger -0,9, 3. Iversen -19,5, 4. Augdal -20,3, 5. Holund (všichni Nor.) -20,8, 6. Cologna (Švýc.) -21,3, 7. Röthe (Nor.) -22,3, 8. Burman (Švéd.) -26,7, 9. Nyenget -27,1, 10. Tönseth (oba Nor.) -55,8, …31. M. Novák -5:35,8, 42. Fellner -10:04,5, 43. Knop (všichni ČR) -11:02,5.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 39 závodů): 1. Bolšunov 2221 b., 2. Klaebo 1726, 3. Golberg (oba Nor.) 1311, 4. Krüger 1260, 5. Röthe 1257, 6. Niskanen (Fin.) 1221, …66. Novák 71, 104. Pechoušek 21, 130. Knop 7, 135. Černý 5, 140. Fellner (všichni ČR) 5.