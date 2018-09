Filip je hotový jezdec a nemusím ho učit, hodnotí Kornfeil českého parťáka v Moto3

před 44 minutami

Jakub Kornfeil se těší na svého budoucího, o devět let mladšího parťáka v týmu Moto3. "Konečně v boxech zazní i čeština," libuje si.

Praha - Porpvé od dob továrního týmu Jawy a ČZ budou v mistrovství světa silničních motocyklů působit dva tuzemští piloti v jedné stáji. Jakuba Kornfeila doplní v týmu Redox Prüstel GP v kategorii Moto3 talentovaný Filip Salač.

Tomu je teprve 16 let a budoucí týmový kolega ho zná už dlouho. "Pamatuju Filipa, když měřil asi tak metr a závodil v minibicích. Je to náš největší talent a jsem rád, že se spolu setkáme v jednom týmu. Je taky fajn, že vedle němčiny a italštiny konečně zazní v boxech taky čeština," uvedl Kornfeil, který dal nakonec před zvažovaným přestupem do Moto2 přednost jistotě jednoho z momentálně nejlepších týmů "malorážek".

Salač odmalička vyrůstal ve světě jedné stopy. Na motorku usedl, když mu byly dva roky, a první závod absolvoval ve věku čtyř a půl let. Už teď se zapsal do historie českého motocyklového sportu jako nejmladší jezdec se závodní licencí v historii.

"Je to jen začátek dlouhé cesty. Chci dojít co nejdále, určitě bych se rád jednou dostal do MotoGP. Po letošním Brně vím, že mám na to jezdit v čele," uvedl talentovaný mladík,který před domácími fanoušky zazářil v tréninku. Závod už mu kvůli neplánované změně nastavení motorky tolik nevyšel a obsadil 24. místo.

Salač je prvním "dítkem" projektu Czech Talent Team, za nímž stojí Autoklub ČR. "Naším cílem je podporovat mladé závodníky. První podmínkou je, aby závodil v Red Bull Rookies Cupu. Už tím, že se tam sítem eliminací dostane, prokáže své dispozice. Druhou podmínkou je odpovídající věk," vysvětlil Matěj Smrž, čerstvý předseda komise silničních motocyklů při českém autoklubu.

Svému snu Salač dává vše. Letos vedle Red Bull Rookies Cupu, kde mu zatím patří čtvrtá příčka, stíhá závody v silně obsazeném španělském šampionátu Moto3, který je zároveň mistrovstvím světa juniorů.

"Mezi KTM pro Rookies Cup a motorkou pro Moto3 je obrovský rozdíl. Zatímco stroji na Rookies Cupu se musíte spíš přizpůsobit vy, protože se tam dá nastavit jen málo věcí, ve špičkovém týmu Moto3 máte svého inženýra i člověka na tlumiče," vysvětlil Salač.

Česká dvojice nastoupí příští rok v týmu, kterému se letos mimořádně daří. Vždyť Marco Bezzecchi vede celý šampionát a sám Kornfeil je na sedmé pozici. "Těším se na příští sezonu, ale bude to velká výzva. Tým je na vlně a užíváme si, jak se nám daří," uvedl 25letý jezdec.

Bude o devět let zkušenější Kornfeil rádcem a učitelem svého nového parťáka? "Určitě mu rád poradím a zodpovím všechno, na co se zeptá. Ale Filip je prakticky hotový závodník a nemusím ho nic učit. Záleží jen na tom, jak prodá svůj talent. Když si vzpomenu na své začátky ve světovém šampionátu, tak nejdůležitější je se ze zvučných jmen kolem nepos… Ale Filip zná hodně kluků ze Španělska, takže se nebojím, že by k nim měl respekt, a když bude potřeba, ten loket tam dá," dodal bronzový jezdec letošního závodu Moto3 v Brně.