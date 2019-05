Pořadatel ukradl součástku z motorky MotoGP Alexe Rinse. Natočila ho kamera

před 22 minutami

Zatímco domácí jezdec Alex Rins slavil druhé místo ve Velké ceně Španělska třídy MotoGP, traťový komisař z jeho motorky ukradl součástku. Při činu ho ovšem natočila kamera umístěná na závodní Suzuki.

Pořadatel využil oslav 23letého jezdce, sáhl pod kapotu, něco vymontoval a hned tu věc strčil do kapsy. Jak se později ukázalo, šlo o víčko brzdové soustavy. Lapku na něm nejspíš zaujalo to, že mělo Rinsovu jmenovku a číslo 42.

Sám jezdec se celému incidentu zasmál. "Viděl jsem to video. To je neuvěřitelné, nemám slov. Jsem si jistý, že už je to na Wallapop (španělská verze Aukra - pozn. red.) a chtějí za to 1000 eur. Pokud uvidím, že to někdo prodává, koupím to. Jsem ochotný tu součástku vyměnit za kolenní chránič," řekl Rins ještě v boxech španělské Grand Prix.

Jak později uvedli zástupci okruhu v Jerezu, zloděj byl podle záznamu identifikován a svůj lup vrátil do depa továrního týmu Suzuki.