244 dní čekání je u konce. Jezdci MotoGP začínají sezonu v Jerezu

Ve španělském Jerezu se konečně rozběhne letošní sezona světového šampionátu silničních motocyklů elitní třídy MotoGP.

Zatímco závodníci nižších kubatur Moto2 a Moto3 stihli před koronavirovým "lockdownem" odjet úvodní podnik v Kataru, závodníci MotoGP si musí počkat na ostrý start až do této neděle. Loňský ročník skončil 17. listopadu ve Valencii, takže čekání trvalo dlouhých 244 dní.

Aby se vrátili do formy, absolvovali motocyklisté v Jerezu před Velkou cenou Španělska ještě jeden testovací den. Jeho výsledky potvrdily to, co se říkalo už před Katarem: hlavní favorité budou sedět na Hondě a Yamaze.

Zatímco první test vyhrál obhájce titulu Marc Marquez s Hondou, v druhém zajel nejrychlejší čas Maverick Viňales v sedle Yamahy. Podobně se vyvíjely i páteční první oficiální tréninky, které skončily v pořadí Marquez, Viňales a Carl Crutchlow (Honda).

Největším favoritem zůstává Marquez. Už proto. že celkem osminásobný mistr světa v MotoGP ovládl šest z poslední sedmi sezon.Japonský stroj mu sedí, letos se navíc může těšit na spolupráci s mladším bratrem Maverickem, který do MotoGP přišel jako úřadující šampion Moto2.

"Chci poděkovat všem, kteří během těchto podivných časů pomohli a tvrdě pracovali. Nyní je řada na nás, abychom se vrátili do práce, předvedli skvělou show a pobavili všechny po celém světě," uvedl tovární pilot Hondy před startem první z celé řady jeho letošních domácích Grand Prix.

V aktuálním kalendáři totiž Španělsko hostí už sedm závodů. Dva by se měly konat v Rakousku a Itálii a po jednom ve Francii a Česku. V Brně se ale, jako ve všech podnicích do odvolání, pojede bez diváků.

Zatímco u japonských týmů panuje relativní spokojenost, s poklesem formy se snaží vyrovnat u Ducati. Na vině není jen dusno kolem prodloužení kontraktu jedničky tovární stáje. Andrea Dovizioso prý nesouhlasí s navrhovanou sumou na podpis a navíc si těsně před sezonou při regionálním motokrosovém závodě zlomil klíční kost.

"Zranění ve výborném stavu. Poslední dva týdny jsme v jeho léčení šli dobrým směrem. Hned první den po operaci jsem se už mohl snadno pohybovat a na motorce necítím bolest," věří 34letý Ital.

Seznam favoritů na umístění na stupních vítězů je ale i letos široký. Své určitě bude chtít říci miláček fanoušků Valentino Rossi, nadějný Francouz Fabio Quartararo (oba Yamaha), ambiciózní španělské duo Alex Rins, Joan Mir v sedle Suzuki či tovární jezdci KTM a Aprilie.