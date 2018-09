Kornfeil dostane českého parťáka: šampionát Moto3 bude jezdit šestnáctiletý Salač

před 2 hodinami

V mistrovství světa bude pokračovat Karel Abraham, i nadále bude jezdit ve třídě MotoGP.

Praha - Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezoně startovat v mistrovství světa v kategorii Moto3. Šestnáctiletý závodník se stane kolegou Jakuba Kornfeila v týmu Redox Prüstel GP.

"Přestupem do Moto3 se mi plní další velký sen. Vím, že to nebude jednoduché, ale díky startu na divokou kartu v Brně jsem se mohl s technikou kategorie Moto3 krátce seznámit," uvedl Salač.

Český talent letos startoval zejména v závodech Red Bull Rookies Cupu, zapojil se i do seriálu FIM CEV Repsol Moto3. "Mám velkou radost, že se do mistrovství světa dostal další Čech a navíc budeme startovat v jednom týmu. Je to neskutečný úspěch Autoklubu," uvedl Kornfeil s poukazem na to, že se na Salačově angažmá podíleli zástupci domácí motoristické autority.

V šampionátu bude jezdit i Karel Abraham, nadále bude závodit ve třídě MotoGP. Osmadvacetiletý pilot podepsal dvouletou smlouvu se španělským týmem Reale Avintia Racing. V příští sezoně bude v šampionátu startovat s motocyklem Ducati GP18.

"Jsem velmi rád, že budu v MotoGP pokračovat i v příští sezoně, a chtěl bych za tuto příležitost týmu Reale Avintia Racing poděkovat," uvedl Abraham v tiskové zprávě.

O spojení brněnského rodáka s týmem Avintia se mluvilo již několik týdnů. Smlouvu obě strany podepsaly poslední srpnový víkend v britském Silverstonu. "Pro mě bylo zásadní doladit podmínky tak, abychom měli jistotu konkurenceschopné motorky. To se podařilo i díky velmi vstřícnému přístupu Luigiho Dall'Igni a Paola Ciabattiho z Ducati," řekl Abraham.

Zkušený jezdec, který startuje v MS s jednoletou přestávkou od roku 2005, nechtěl, aby se opakovala situace z letošního roku, kdy sedlá nekonkurenceschopný motocykl. "Důležité je, že půjde o Ducati GP18 s nejnovější specifikací, která za sebou bude mít celosezonní vývoj. Díky tomu věřím, že budeme schopni zajíždět dobré výsledky, a těším se na novou výzvu," dodal Abraham.

V letošním roce osmadvacetiletý závodník v MotoGP získal jen čtyři body a mezi patnáctku nejlepších se dostal jen dvakrát. Maximem je 13. místo z Velké ceny Katalánska v Barceloně. V nejvyšší kategorii startuje již sedmou sezonu a nejlépe byl hned několikrát sedmý, naposledy vloni v Assenu. Před osmi lety ale vyhrál závod třídy Moto2 ve Valencii. V MS Abrahám doposud odjel 188 závodů.

"Karel na sobě velmi tvrdě pracuje. Zvítězil ve třídě Moto2 a má za sebou hodně zkušeností jak v MotoGP, tak na strojích Ducati. Myslím, že s lepším materiálem a prací celého týmu může v příští sezoně ukázat svůj pravý potenciál," uvedl manažer týmu Raúl Romero. Nyní Abrahám závodí na ducati druhým rokem v týmu Aspar, stroj této italské značky měl k dispozici i v letech 2011 a 2012.